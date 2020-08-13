Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, организовавший целый шахматный онлайн-тур по рапиду, поборется за итоговую победу в решающей встрече Гранд-финала.

До этой стадии добрались четыре сильнейших гроссмейстера. В полуфинальной серии до трех побед Карлсен обыграл представителя Китая Дин Лижэня с общим счетом 3:1. Соперником Магнуса по финалу будет Хикару Накамура из США, который днем ранее выбил из борьбы россиянина Даниила Дубова (3:0).

- Чувствую облегчение. Мне пришлось приложить все усилия, чтобы выиграть у Дин Лижэня, - приводит слова Карлсена портал chess24, на котором идут трансляции партий. - Что касается Хикару Накамуры, то он играл блестяще на протяжении всего тура и полностью заслужил этот финал.

Противостояние двух мастеров по рапиду и блицу стартует в пятницу и пройдет в формате до четырех побед в сетах.