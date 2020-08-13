Каждый шестой предприниматель учитывает знак зодиака при найме работников

Для большинства работодателей знак зодиака важен при найме соискателя на руководящую должность. Астрологические тонкости имеют значение и при поиске офис-менеджера, а также специалистов в сфере продаж и обслуживания. Каждый пятый предприниматель обращает внимание на знак зодиака при отборе кандидата в IT-специалисты. Для еще 15% респондентов астрологические особенности принимаются во внимание при поиске маркетолога и курьера.

Вместе с тем, как показало исследование, большинство владельцев бизнеса и HR-специалистов не смотрят на знаки зодиака потенциальных сотрудников. На такую деталь суммарно обращают внимание лишь 20% участников опроса.

Каждый пятый соискатель на вакантную должность интересуется гороскопом перед собеседованием. Однако при смене работы для большинства астрологические показания не имеют значения.