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Рубрика: Экономика

Тракты из бюджета

Куда направлять государственные деньги для преодоления коронакризиса
Текст: Роман Маркелов
Пандемия коронавируса и упавшие в начале года цены на нефть заметно повлияли на состояние как федерального, так и региональных бюджетов. Несмотря на это, коронакризис может стать для государства лучшим временем для наращивания расходов на строительство дорог и субсидирование ставок по ипотеке. Об этом рассказал в интервью "РГ" глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области, доктор экономических наук Анатолий Артамонов.
Анатолий Артамонов уверен, что субсидирование ставки по ипотеке позволит строить больше жилья. Фото: Сергей Михеев/РГ Анатолий Артамонов уверен, что субсидирование ставки по ипотеке позволит строить больше жилья. Фото: Сергей Михеев/РГ
Анатолий Артамонов уверен, что субсидирование ставки по ипотеке позволит строить больше жилья. Фото: Сергей Михеев/РГ

Как в Совфеде оценивают финансовое положение регионов и что готовы предложить правительству для поддержки их бюджетов?

Анатолий Артамонов: Во-первых, много полезных для бизнеса и различных категорий населения решений уже было принято по инициативе президента страны. Мы же отталкиваемся от реалий, в которых страна оказалась из-за пандемии и ряда других событий - особенно падения цен на нефть. И от тех социальных проблем, меры по решению которых озвучивал президент - их надо было учесть в бюджетных параметрах.

Естественно, все это повлекло за собой дополнительные расходы у регионов. Нужно было подумать над источниками доходов для восполнения тех потерь, которые образовались из-за частичных простоев предприятий, и тех бюджетных потерь, которые появились из-за введения льгот для бизнеса.

Мы, впрочем, думали не только о том, как увеличить бюджетные поступления, но и о том, как оптимизировать расходы. Например, сейчас договариваемся с правительством о том, чтобы передать с уровня регионов на федеральный уровень расходы по лечению орфанных заболеваний. То же предлагаем сделать по взносам на ОМС в отношении детей и пенсионеров.

Придется ли регионам, несмотря на эти меры, увеличить кредитование и у кого они будут занимать?

Анатолий Артамонов: Мы предлагаем возобновить предоставление бюджетных кредитов регионам. Пока, правда, стоит сказать "спасибо" и за то, что регионам дали отсрочку по выплате ранее выданных бюджетных кредитов. Кредитование под текущие нужды в коммерческих банках останется, сейчас оно уже не так велико. Хотя некоторые регионы им активно пользуются. Это, конечно, крайняя мера, но куда деваться?

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Однако в этом году регионам дали право кредитовать друг друга, но мы вышли также с законодательной инициативой дать возможность предоставлять так называемые горизонтальные кредиты и между муниципальными образованиями, входящими в состав одного региона. Это создаст дополнительные механизмы привлечения заемных средств.

Хороший ли сейчас момент для наращивания и регионами, и федеральным бюджетом расходов на инфраструктуру? Особенно на строительство дорог.

Анатолий Артамонов: В такие кризисные моменты направление средств на реализацию инфраструктурных проектов - самое правильное решение. Например, строительство дорог. Оно не разгоняет инфляцию. Ведь люди, которые заняты на этой работе, они так или иначе где-то работали бы и получали оплату своего труда. Хуже, если бы они работали в бюджетном секторе. Дорога ведь не тот товар, который попадает на полки для реализации. Вместе с тем развитие транспортной инфраструктуры является мощнейшим драйвером развития экономики страны.

Какие направления здесь самые важные - глобальные или связи между соседними областями?

Анатолий Артамонов:  Делать надо и то и другое. Можно построить магистральные автодороги - например, до Казани и дальше на восток. Но если не будет хорошо организованных подъездов к этой магистрали, то на нее мало кто будет выезжать и мало кто ею сможет воспользоваться, кроме транзитеров. Поэтому параллельно одновременно с этим надо строить местные дороги, связывать не только среднерусские города (а это, может быть, даже самая первоочередная транспортная проблема для России), но и центры, ведущие к месторождениям ресурсов, крупным производствам, откуда будет вывозиться большое количество готовой продукции. Ведь тот же лес - колоссальное богатство России. Мы должны научиться перерабатывать его на месте и получать хорошую добавленную стоимость, а затем уже вывозить большие объемы готовой продукции.

Как добиться хорошей отдачи вложенных бюджетных средств на любые проекты?

Анатолий Артамонов:  Вложение бюджетных средств в экономику должно носить мультипликативный характер. В дорожное строительство тоже надо смелее привлекать частный капитал. Главное, идти не по пути простой раздачи денег. Если не просто осуществлять финансирование из бюджета, а делать это, например, через субсидирование процентной ставки по кредитам, то эффективность каждого вложенного бюджетного рубля повышается в разы.

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Или, например, ипотечное кредитование. Это очень важный и вместе с тем мультипликативный механизм вложения бюджетных средств. Больше того, пока еще в ипотеку вкладывается недостаточно государственных средств. Однако огромная часть этих средств оседает в мегаполисах - Москве и Московской области, других крупных городах. Почему? Ответ простой: там жилье дорогое. Поэтому и объем госсредств, участвующих в строительстве одного квадратного метра жилья в этих городах, выше, чем в других регионах.

Что можно было бы сделать? Например, в том числе и для того, чтобы не было исхода жителей из среднерусских, а также удаленных от центра территорий в мегаполисы, субсидировать в них процентную ставку по ипотеке так, чтобы она опустилась до близких к нулю уровней, а в мегаполисах пусть будет рыночной. В таком случае за одни и те же деньги можно построить большее количество квадратных метров жилья, а у людей появится причина остаться в местах их традиционного проживания. Может быть, кто-то даже приехать решит.

Можно построить магистраль до Казани и дальше на восток. Но если не будет хороших подъездов, то на нее мало кто будет выезжать, кроме транзитеров

Жилищное строительство - мощный мультипликатор развития большого числа отраслей экономики: транспорта, производства стройматериалов, бытовой техники.

Российская экономика из текущего кризиса выйдет с повышенным теневым сектором?

Анатолий Артамонов: Скорее всего, да, можно ждать повышения доли теневого сектора. Правда, я не считаю, что рост будет масштабным. Сейчас у нас объем теневой экономики превышает 20 трлн рублей (по оценке Росфинмониторинга). То есть около 3 трлн рублей бюджет недополучает - значительная сумма выходит.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Наш комитет вместе со Счетной палатой, Федеральной налоговой службой и минфином будет искать подходы к тому, чтобы работодателям было выгодно работать "в белую" и после пандемии. Мы понимаем, что у малого бизнеса доля стоимости труда в себестоимости продукции очень высокая и достигает 90%. И для такого вида бизнеса, если, например, зарплата установлена в размере средней по экономике для региона, может быть, уже можно было бы идти на предоставление льготных тарифов по уплате страховых взносов.

В конечном итоге мы не потеряем в размере начислений по страховым взносам, потому что существует предельная величина базы для их начисления. Да, меньше процентов, но с больших сумм. И поэтому в целом государство не пострадает. Наоборот, выиграет. Надо просто рискнуть.

Досье "РГ"

Анатолий Артамонов родился в 1952 году в селе Красное Хвастовичского района Калужской области. В 1974 году он окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина, в 1989 году - Высшую партийную школу, доктор экономических наук.

После окончания института работал в совхозе "Хвастовичский", с 1975 года - главный инженер совхоза "Шаховский", с 1978 года - директор совхоза "Груздовский". В 1985 году возглавлял Мосальское районное управление сельского хозяйства. В 1996 году избран вице-губернатором Калужской области. С 2000 года по 2020 год был губернатором Калужской области. В феврале 2020 года занял пост председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Фото: Сергей Куксин/РГ

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