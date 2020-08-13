У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Легендарную Quake II разрешили скачать бесплатно. Как это сделать

Текст:   Антон Благовещенский
13.08.2020,  
16:27
Quake II. Фото: Сайт разработчика Quake II. Фото: Сайт разработчика
Quake II. Фото: Сайт разработчика

Компания Bethesda Games в преддверии мероприятия QuakeCon разрешила фанатам шутеров бесплатно скачать игру Quake II для ПК.

Quake II. Фото: Сайт разработчика

Легендарная "стрелялка", на которой выросло не одно поколение геймеров, доступна в фирменном десктопном приложении Bethesda Launcher. Чтобы загрузить Quake II, необходимо установить приложение с официального сайта разработчиков и пройти процесс регистрации (это совсем не больно).

Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia

Бесплатная раздача Quake II, стартовавшая накануне, продлится до вечера 15 августа. Вслед за ней 17 августа начнется раздача Quake III: Arena - она будет длиться 72 часа, для ее установки также понадобится Bethesda Launcher.

игры
Фото: OPPO
OPPO представила бюджетные TWS-наушники, способные работать 20 часов 14:07
Официальную игру чемпионата F1 для Steam раздают бесплатно и навсегда 10.08.2020
Sony назвала дату новой презентации игр для PlayStation 5 03.08.2020
Quake
Фото: Xiaomi
Xiaomi выпустила телевизор, который не видно. Он стоит полмиллиона рублей 12.08.2020
Экономия 1800 рублей. В Steam началась распродажа хитов от Bethesda 24.07.2019
Nvidia бесплатно раздаст улучшенную Quake II с осовремененной графикой 28.05.2019