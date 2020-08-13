Легендарную Quake II разрешили скачать бесплатно. Как это сделать

Компания Bethesda Games в преддверии мероприятия QuakeCon разрешила фанатам шутеров бесплатно скачать игру Quake II для ПК.

Quake II. Фото: Сайт разработчика

Легендарная "стрелялка", на которой выросло не одно поколение геймеров, доступна в фирменном десктопном приложении Bethesda Launcher. Чтобы загрузить Quake II, необходимо установить приложение с официального сайта разработчиков и пройти процесс регистрации (это совсем не больно).

Бесплатная раздача Quake II, стартовавшая накануне, продлится до вечера 15 августа. Вслед за ней 17 августа начнется раздача Quake III: Arena - она будет длиться 72 часа, для ее установки также понадобится Bethesda Launcher.