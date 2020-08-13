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Легендарные самолеты Boeing до сих пор получают обновления на дискетах

Текст:   Антон Благовещенский
13.08.2020,  
18:07
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Легендарные самолеты Boeing 747, известные своим "горбом" в передней части фюзеляжа, до сих пор получают важные обновления программного обеспечения на 3,5-дюймовых дискетах, пишет The Verge.

Об этом рассказали исследователи в области безопасности из Pen Test Partners, получившие доступ к системам лайнера после того, как British Airways приняли решение избавиться от всех самолетов этого типа.

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На дискетах в самолет доставляются важные навигационные базы, которые должны обновляться каждые 28 дней, пишет издание. Каждый месяц специальный человек приносит дискеты с обновлениями - на них содержится информация о маршрутах, аэропортах, взлетно-посадочных полосах.

Более современные лайнеры, разумеется, получают обновления "по воздуху". А вот как выглядит процесс обновления Boeing 747 (начало с 7:50).

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