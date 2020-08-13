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13.08.2020 18:30
Рубрика: Общество

Импланты меняют облик

В стоматологии цирконий вытеснил конкурентов
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
И в наше время можно встретить людей, во рту у которых блестят золотые зубы. Хотя ныне трудно представить, что даже на здоровые зубы стремились надеть золотую коронку "для красоты", считали неким признаком достатка. Такое теперь крайняя редкость. Золото не выдержало конкуренции с белозубой голливудской улыбкой. И стоматология - и научная, и практическая идет навстречу моде дня нынешнего.
Моду на голливудскую улыбку отменить невозможно. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Моду на голливудскую улыбку отменить невозможно. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Моду на голливудскую улыбку отменить невозможно. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Постепенно уходят в прошлое так называемые съемные протезы. Их вытесняют импланты. Вместо больных, удаленных зубов в челюсть человека внедряются искусственные зубы - импланты. Век имплантов начался во второй половины прошлого века. Сперва импланты пытались делать из разных металлов. В том числе и из того же самого золота. Никуда не деться: золото не только самый драгоценный металл, но и один из самых безопасных для организма. Однако, признаем, в смысле прочности, красоты, растущей популярности голливудской улыбки золото явно не ко двору. Во всем мире шел поиск его замены. Чтобы искусственные зубы - импланты - внешне не отличались от зубов собственных.

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Мой сегодняшний собеседник руководитель стоматологической клиники "Эстетик Дент" Амиран Лезгишвили, начавший свою практическую деятельность в конце прошлого века, золотые импланты не застал. Тогда уже для замены собственных зубов вживлялись титановые импланты. Они более-менее хорошо приживались и прилично имитировали собственные зубы. Потому активно применяются по сей день.

Амиран Лезгишвили: По большому счету, к титановым имплантам ни у нас врачей-стоматологов, ни у наших пациентов претензий нет. Но... Титан, как и золото, имеет свою пробу. И в чистом виде практически не добывается. В нем всегда есть примеси других металлов, которые небезразличны для организма пациентов. У некоторых из них импланты вызывают аллергические реакции. Эти реакции могут приводить к отторжению самого импланта. Потому не каждому пациенту мы можем провести процедуру имплантации зубов. Вынуждены им отказывать. И пациенты вынуждены пользоваться съемными протезами. Что, согласитесь, снижает качество их жизни.

В наш цифровой век просто необходима замена и золота, и титана. Уж если можно сам интеллект заменить искусственным, то неужели нельзя найти подходящий материал для нашего зубного счастья.

Амиран Лезгишвили: Могу порадовать: такой материал, наконец, начинает внедряться в практическую стоматологию. В своей практике я его довольно часто использую.

Импланты из металла уничтожат опасные бактерии

Что имеете в виду?

Амиран Лезгишвили: Диокид циркония ZrO2. Это сверхпрочный природный материал белого цвета. Он давно используется в космонавтике, а в автомобилестроении, например, при изготовлении тормозных колодок. Это сверхпрочный, выдерживающий большие нагрузки и температуры материал. Понимаю, что мое сравнение не совсем корректно, но.... Сверхпрочность и та же белизна очень важны в зубном протезировании. Плюс точность изготовления. Этот материал в мировой стоматологической практике используется. Используется успешно и в моей клинике при изготовлении зубных протезов. Постепенно я пришел к выводу, что из этого материала можно устанавливать и сами импланты. То есть внедрять их в саму кость. Я тут не первопроходец. Такие импланты производятся в некоторых европейских странах, они сертифицированы. Их приобретение не проблема. Опыт, та же практика нашей клиники показывают: сама операция по имплантации таких зубов более благоприятна. Не было ни одного осложнения. Все импланты прижились.

Импланты из диоксида циркония в ближайшее время вытеснят титан из стоматологии. И не только из стоматологии

А в других клиниках, в других городах установка таких имплантов возможна? Ведь, напомню, если новая успешная технология - достояние только избранных, то она теряет смысл.

Амиран Лезгишвили: Мне бы не хотелось, чтобы наш разговор о новой технологии закончился на пессимистической ноте. А основания для оптимизма у меня есть. Торжествует понимание, что импланты из диоксида циркония предпочтительнее, что в ближайшее время они вытеснят титан из стоматологии. И не только из стоматологии. Уже сейчас из этого материала изготавливают искусственные тазобедренные суставы. Думаю, и в других отраслях медицины станут его применять.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Статьи и колонки Ирины Краснопольской

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