Постепенно уходят в прошлое так называемые съемные протезы. Их вытесняют импланты. Вместо больных, удаленных зубов в челюсть человека внедряются искусственные зубы - импланты. Век имплантов начался во второй половины прошлого века. Сперва импланты пытались делать из разных металлов. В том числе и из того же самого золота. Никуда не деться: золото не только самый драгоценный металл, но и один из самых безопасных для организма. Однако, признаем, в смысле прочности, красоты, растущей популярности голливудской улыбки золото явно не ко двору. Во всем мире шел поиск его замены. Чтобы искусственные зубы - импланты - внешне не отличались от зубов собственных.
Мой сегодняшний собеседник руководитель стоматологической клиники "Эстетик Дент" Амиран Лезгишвили, начавший свою практическую деятельность в конце прошлого века, золотые импланты не застал. Тогда уже для замены собственных зубов вживлялись титановые импланты. Они более-менее хорошо приживались и прилично имитировали собственные зубы. Потому активно применяются по сей день.
Амиран Лезгишвили: По большому счету, к титановым имплантам ни у нас врачей-стоматологов, ни у наших пациентов претензий нет. Но... Титан, как и золото, имеет свою пробу. И в чистом виде практически не добывается. В нем всегда есть примеси других металлов, которые небезразличны для организма пациентов. У некоторых из них импланты вызывают аллергические реакции. Эти реакции могут приводить к отторжению самого импланта. Потому не каждому пациенту мы можем провести процедуру имплантации зубов. Вынуждены им отказывать. И пациенты вынуждены пользоваться съемными протезами. Что, согласитесь, снижает качество их жизни.
В наш цифровой век просто необходима замена и золота, и титана. Уж если можно сам интеллект заменить искусственным, то неужели нельзя найти подходящий материал для нашего зубного счастья.
Амиран Лезгишвили: Могу порадовать: такой материал, наконец, начинает внедряться в практическую стоматологию. В своей практике я его довольно часто использую.
Что имеете в виду?
Амиран Лезгишвили: Диокид циркония ZrO2. Это сверхпрочный природный материал белого цвета. Он давно используется в космонавтике, а в автомобилестроении, например, при изготовлении тормозных колодок. Это сверхпрочный, выдерживающий большие нагрузки и температуры материал. Понимаю, что мое сравнение не совсем корректно, но.... Сверхпрочность и та же белизна очень важны в зубном протезировании. Плюс точность изготовления. Этот материал в мировой стоматологической практике используется. Используется успешно и в моей клинике при изготовлении зубных протезов. Постепенно я пришел к выводу, что из этого материала можно устанавливать и сами импланты. То есть внедрять их в саму кость. Я тут не первопроходец. Такие импланты производятся в некоторых европейских странах, они сертифицированы. Их приобретение не проблема. Опыт, та же практика нашей клиники показывают: сама операция по имплантации таких зубов более благоприятна. Не было ни одного осложнения. Все импланты прижились.
А в других клиниках, в других городах установка таких имплантов возможна? Ведь, напомню, если новая успешная технология - достояние только избранных, то она теряет смысл.
Амиран Лезгишвили: Мне бы не хотелось, чтобы наш разговор о новой технологии закончился на пессимистической ноте. А основания для оптимизма у меня есть. Торжествует понимание, что импланты из диоксида циркония предпочтительнее, что в ближайшее время они вытеснят титан из стоматологии. И не только из стоматологии. Уже сейчас из этого материала изготавливают искусственные тазобедренные суставы. Думаю, и в других отраслях медицины станут его применять.