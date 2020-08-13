Японские музеи во всех регионах страны собирают коллекции из свидетельств пандемии коронавируса. Лицевые маски, перчатки, упаковки дезинфицирующего средства, листовки с предупреждениями о соблюдении дистанции и правилами поведения в общественных местах, купоны на еду навынос, уведомления об отмене авиарейсов - все это становится экспонатами.

Коллекции формируются из тех вещей, которые отдают музеям местные жители. О стремлении сохранить память о пандемии японские музеи заявили еще в феврале, когда болезнь только начинала распространяться. При этом сотрудники музеев сожалеют, что практически не осталось свидетельств об эпидемии испанского гриппа 1918-1920 годов.

Япония - не единственная страна, где сочли, что свидетельства пандемии заслуживают того, чтобы быть экспонатами. Аналогичные идеи реализуются и во многих других странах. Например, Музей Вены объявил весной, что принимает различные предметы, так или иначе связанные с пандемией, а кроме того - фотографии, видеосъемку и даже просто дневниковые записи, касающиеся жизни во время изоляции. Например, одним из экспонатов стала вязаная игрушка-коронавирус.

При этом пока что большинство музеев не решили, как будут оформлять коллекции. Так, Городской музей Кельна намерен сперва собрать как можно больше разнообразных свидетельств и делать концепцию выставки в зависимости от коллекции.

В России посвященную пандемии выставку создал, например, Музей современной истории России - там с начала августа экспонируются защитные комбинезоны медиков, рация экстренной связи, кислородная розетка и другие предметы, связанные с коронавирусом.