"Локомотив" объявил о переходе экс-футболиста "Челси" Райковича

Соглашение рассчитано на один год. За железнодорожников новичок будет выступать под 41-м номером.

В 2005 году "Челси" приобрел Райковича у сербского ОФК за пять миллионов евро. Тогда это была рекордная сумма трансфера за игрока, который не достиг 18 лет. Однако провести хотя бы один официальный матч за лондонцев Райкович не сумел, хотя числился в команде до 2011 года. За это время он успел поиграть в аренде в голландских ПСВ, "Твенте", "Витессе" и том же ОФК.

В 2011 году он был продан в "Гамбург". После этого выступал за "Дармштадт 98", "Палермо", а последние полгода Райкович провел в "Перудже", отыграв за нее в итальянской серии B 12 матчей.

Райкович также известен буйным нравом. Так, в 2008 году на Олимпийских играх после поражения сборной Сербии от команды Аргентины защитник плюнул в судью, за что был дисквалифицирован на год. А в 2012 году он на базе "Гамбурга" подрался с одноклубником, после чего был выставлен на трансфер.

В активе 31-летнего Райковича 19 матчей за сборную Сербии.