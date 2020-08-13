В пятницу сразу тремя матчами стартует программа второго тура российского чемпионата. Любопытных событий в нем хватает.

Главная интрига - будут ли снова после матчей говорить не о футболе, а судействе? Старт сезона в этом смысле получился чуть не самым скандальным за последние годы. Встречи "Спартака" с "Сочи" и "Рубина" с "Локомотивом" надолго останутся в памяти болельщиков.

Если вернуться непосредственно к самой игре, то, пожалуй, центральный поединок тура пройдет в субботу :"Локомотив" примет "Краснодар".

У обеих команд в активе по три очка, оба - участники Лиги чемпионов. Но если москвичи заранее обеспечили себе место в групповом этапе, то южанам предстоит принять участие в квалификации. Что любопытно - не выходя на поле, "быки", как еще называют краснодарскую команду, преодолели один раунд отбора (благодаря результатам в полуфинале Лиги Европы), и теперь для выхода в основную сетку им достаточно будет одолеть лишь одного соперника.