Новости

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих 23:16
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 9 800 человек 23:13
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 23:10
Международные резервы России превысили 600 млрд долларов 22:45
"Локомотив" передаст серебряную медаль Юрию Семину 22:37
Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 1 сентября 22:33
В России заработал Facebook Pay 22:15
Глава МВД Беларуси взял ответственность за травмы "попавших под раздачу" 22:01
Названа величина прожиточного минимума за II квартал 21:49
73% россиян сочли, что "удаленка" в вузах снизит качество образования 21:44
КДК РФС дисквалифицировал Леонида Слуцкого за оскорбление судьи 21:09
Власти Узбекистана привлекут русистов для работы с мигрантами прямо в России 20:47
ВОЗ: Большая часть населения планеты остается уязвимой для коронавируса 20:41
США объявили китайский "Институт Конфуция" иностранной миссией 19:45
В РФС признали, что VAR в России работает не так, как ожидалось 19:39
Составлен список ста лучших сиквелов 19:21
В 2020 году количество авиапассажиров в Европе сократится на 60% 19:20
В РФС подтвердили отстранение Казарцева, решения по Еськову пока нет 19:14
В Петербурге замглавы Колпино арестовали за взятку 19:06
Названа причина обморока Михаила Ефремова 19:03
В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39 18:57
Юрий Трутнев будет работать в дистанционном режиме 18:40
Трамп заявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ОАЭ 18:37
Чем могут привлечь белорусские комбайны на зарубежных рынках 18:17
В Сербии по делу коррупции задержан посол Азербайджана 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
13.08.2020 22:25
Рубрика: Спорт

Сдержать "быков"

Во втором туре "Локомотив" примет ФК "Краснодар"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
В пятницу сразу тремя матчами стартует программа второго тура российского чемпионата. Любопытных событий в нем хватает.

Главная интрига - будут ли снова после матчей говорить не о футболе, а судействе? Старт сезона в этом смысле получился чуть не самым скандальным за последние годы. Встречи "Спартака" с "Сочи" и "Рубина" с "Локомотивом" надолго останутся в памяти болельщиков.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
В РФС подтвердили отстранение Казарцева, решения по Еськову пока нет

Если вернуться непосредственно к самой игре, то, пожалуй, центральный поединок тура пройдет в субботу :"Локомотив" примет "Краснодар".

У обеих команд в активе по три очка, оба - участники Лиги чемпионов. Но если москвичи заранее обеспечили себе место в групповом этапе, то южанам предстоит принять участие в квалификации. Что любопытно - не выходя на поле, "быки", как еще называют краснодарскую команду, преодолели один раунд отбора (благодаря результатам в полуфинале Лиги Европы), и теперь для выхода в основную сетку им достаточно будет одолеть лишь одного соперника.

Спорт Футбол Чемпионат России Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
Кабмин изменил правила выдачи субсидий на питание для младших школьников
Собянин: Линеек 1 сентября в московских школах не будет
Захарова заявила о наличии попыток внешнего вмешательства в дела Беларуси
ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства