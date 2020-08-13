МАМТ откроет новый сезон гала-концертом по произведениям Чайковского

Московский академический Музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко планирует открыть новый 102-й сезон 4 сентября гала-концертом "Чайковский. Страсти по опере". Следующим ярким событием станет гала-балет, который состоится 10 сентября.

По словам пресс-атташе театра Ирины Горбуновой, оба концерта - оперный и балетный - МАМТ готовился показать еще в прошлом сезоне, столь внезапно завершившимся из-за пандемии коронавируса.

"Оперная труппа посвятит свое первое выступление юбилею великого композитора Петра Ильича Чайковского, 180-летие со дня рождения которого пришлось на 7 мая", - цитирует представителя театра ТАСС.

4 сентября прозвучат арии, сцены, оркестровые и хоровые фрагменты из всех опер композитора, которые исполнят ведущие солисты оперной труппы театра: Елена Безгодкова, Наталья Мурадымова, Наталья Петрожицкая, Дарья Терехова, Андрей Батуркин, Владимир Дмитрук, Николай Ерохин, Алексей Шишляев, Дмитрий Ульянов.

Главный дирижер театра Феликс Коробов отметил, что они задумали показать другого Чайковского - "не привычного и знаемого наизусть солистами и слушателями, а того Чайковского, который "Евгения Онегина" заканчивает в Сан-Ремо, а "Пиковую даму" начинает во Флоренции. Того, который едет в Америку открывать Карнеги-холл. Хочется увидеть не совсем привычного (Чайковского), но фантастически искреннего и абсолютно гениального".

Художественный руководитель балетной труппы МАМТ Лоран Илер приглашает зрителей на Гала-балет труппы МАМТ 10 сентября.

"COVID-19 перевернул нашу жизнь и отношение к работе. К реалиям сегодняшнего дня необходима адаптация. "Мир не будет прежним..." - я разделяю это мнение. Именно поэтому балетная труппа театра им. Станиславского и Немировича-Данченко будет еще более вовлеченно и отважно служить искусству Танца. Этот Гала-концерт символизирует возвращение на сцену артистов и их долгожданную встречу со зрителями", - обратился он к публике.

В программе балетного гала - фрагменты из классических "Пахиты" и "Спящей красавицы" (хореография Мариуса Петипа) и одного из знаковых советских балетов XX века - "Лауренсии" (хореография Вахтанга Чабукиани). Также зрители увидят фрагмент из балета "Ромео и Джульетта", над которым работает солист труппы и хореограф Максим Севагин. На сцену выйдут все прима-балерины и премьеры МАМТ, а также приглашенные артисты - солист Мариинского театра Ксандер Париш и премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов.

Афишу нового сезона продолжит легендарный балет "Лебединое озеро" в хореографии Владимира Бурмейстера. Спектакли состоятся 13 и 14 сентября.

Пресс-атташе театра особо подчеркнула, что МАМТ строго соблюдает все правила и рекомендации - классы проходят в несколько смен, артисты и музыканты стараются соблюдать дистанцию, более того, все сдали тест COVID-19.

Продажа билетов стартовала 12 августа на новом сайте театра, который обновили за время карантина. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в продажу поступит только 50% мест. Все спектакли и концерты запланированы исключительно на Основной сцене театра.