МЭА: Сделка ОПЕК+ в июле была выполнена на 89 процентов

Участники ОПЕК+ в июле исполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 89 процентов, после 108 процентов в июне, говорится в августовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом сообщает ТАСС.

Уровень исполнения сделки Россией оценивается в 96 процентов - сокращение добычи до 8,6 млн баррелей в сутки. По данным МЭА, Россия исполнила свои обязательства лучше стран ОПЕК, которые снизили производство лишь на 87 процентов от требуемого объема.

Днем ранее в отчете ОПЕК говорилось, что общее выполнение сделки в июле всеми участниками составило 97 процентов, а исполнение обязательств ОПЕК+ нашей страной было оценено в 89 процентов, до 8,8 млн баррелей. По условиям сделки Россия должна была снизить производство до 8,5 млн баррелей в сутки без учета газового конденсата. Разницу в статистике связывают с отличиями в методике подсчетов сокращения добычи нефти.

Увеличение производства нефти в июле и, как следствие, снижение уровня выполнения условий ОПЕК+, в МЭА связывают с ростом производства в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ. Эти страны месяцем ранее добровольно, дополнительно снизили добычу нефти суммарно на 1,1 млн баррелей в сутки. На июль эти обязательства не распространялись.

По данным МЭА, Саудовская Аравия повысила добычу на 0,89 млн баррелей в сутки - до 8,44 млн баррелей, сохраняя самый высокий уровень исполнения своих обязательств - 102 процента. На 85% соглашение исполнил Ирак, на 47% Конго, на 40% Габон.

При этом МЭА вслед за ОПЕК снизила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году с 7,9 млн баррелей в сутки до 8,1 млн. По мнению специалистов МЭА средний спрос составит 91,9 млн баррелей в сутки. В отчете ОПЕК этот показатель ожидается на уровне 90,63 млн.