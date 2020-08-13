Медведев заявил, что борьба с коронавирусом в России не закончена

Заболеваемость коронавирусом в России идет на снижение, но проблемы в этой сфере еще остаются, и борьба еще не закончена, считает председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

В четверг Медведев провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В ходе разговора глава региона рассказал о том, что пиковые значения заболеваемости коронавирусом в регионе пройдены. В свою очередь, председатель "ЕР" отметил, что тренд на снижение распространения вируса прослеживается и по всей стране.

"То, что было сделано в масштабах страны и у вас в Новгородской области, показывает, что нам все-таки удалось минимизировать те проблемы, которые изначально были исключительно большими", - сказал Медведев.

Он добавил, что впереди осенний период, но идет активная работа над лекарствами и вакцинами. "Надеюсь, в совокупности это даст хороший результат", - отметил глава партии власти и подчеркнул, что борьба с коронавирусом продолжается.

"Понятно, что, как вы справедливо отметили, это борьба, это работа ежедневная, она не закончена. У нас есть еще масса проблем в этой сфере", - констатировал Медведев.

На встрече также обсуждалась реализация партийных проектов в Нижегородской области. Ключевым проектом Никитин назвал "Культуру малой Родины". Он рассказал Медведеву, что в рамках этого проекта 49 учреждений культуры в этом году оснащаются оборудованием, а в 25 проходят ремонты. Никитин также отметил проект "Города трудовой доблести", в который вошел город Боровичи, и рассказал о проекте оказания помощи "Юридический автобус", который ездит по региону и помогает людям защищать свои права.

В свою очередь, Медведев подчеркнул, что развитие школ и домов культуры на селе позволит "поднимать" населенные пункты, находящиеся в упадке.

"Если в населенном пункте дом культуры, дворец культуры, просто сельский клуб существует, то тогда населенный пункт живой, потому что есть куда пойти, где решить какие-то элементарные проблемы. А если клуба нет, дома культуры нет, то по сути сельский населенный пункт обречен на вымирание", - уверен он.

Медведев пообещал, что партийные проекты "Единой России" будут в этом помогать.