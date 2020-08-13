Международные резервы России превысили 600 млрд долларов

Международные резервы России к 7 августа 2020 года составили 600,7 млрд долларов, сообщил Центробанк.

За неделю с 1 по 7 августа международные резервы России выросли на 8,9 млрд долларов, или на 1,5%. Повлияли на это положительная курсовая переоценка и повышение цен на золото, пояснили в ЦБ.

Ранее золотовалютные резервы достигали рекордного показателя в 598,1 млрд долларов в августе 2008 года.

Международные золотовалютные резервы России выражены в высоколиквидных иностранных активах, а также в монетарном золоте и специальных правах заимствований. Кроме того, к ним относятся денежные средства в иностранной валюте и резервная позиция МВФ.