Премьер-министр России Михаил Мишустин отправился в большое дальневосточное турне, в течение недели он посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. В программе - около трех десятков встреч и совещаний. В списке участников рабочей поездки - более 60 человек, включая вице-премьеров, министров и их заместителей. Глава правительства решил на месте разобраться в проблемах важнейшего региона.

В конце июня президент дал кабмину три месяца, чтобы подготовить и утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Утвердить ее правительство собирается в сентябре. Программа должна стать ответом на застарелые проблемы региона, включая отток населения, высокие цены и отсутствие нормальной инфраструктуры.

В условиях пандемии премьер вполне мог перевести основную часть подготовительной работы в уже привычный режим видеоконференций, но решил приехать на место лично. Для понимания всех нюансов жизни на почти семи миллионах кв. км шести дней, конечно, мало, но после такого погружения в детали спрос премьера с чиновников, которые расписывают пункты программы развития, будет намного выше.

Поездка премьер-министра началась с Чукотки. Прилетев в аэропорт Анадыря, он сразу же поехал изучать продовольственное положение региона. Многие продукты сюда приходится завозить, что серьезно отражается на их стоимости. Мишустин посетил частное производство свежих овощей в защищенном грунте и пообещал поддержку подобным проектам, имеющим особое значение в таких регионах. Тепличный комплекс производит ежегодно 8 тонн овощей и зелени, которые продаются намного дешевле, чем завозные. Сейчас идет строительство второго комплекса, который позволит увеличить производство только огурцов до 27 тонн в год. Премьер попросил попробовать зелень с грядки и угостил базиликом министра финансов Антона Силуанова.

Компании, по его словам, нужно помочь, в том числе частичным субсидированием процентной ставки по кредитам, а также, возможно, частью расходов на капитальные затраты. "Мы не оставим эту ситуацию, я обещаю", - сказал он. "Сто процентов - овощи должны быть местные. Этот проект - якорь, и мы его двигаем", - решил он.

Хорошее впечатление на Михаила Мишустина произвела местная инфраструктура системы здравоохранения. Чукотская окружная больница получила высокую оценку за свое состояние и оснащение. "Я не ожидал. Ремонт серьезный, основательный. Она не отличается от многих клиник Москвы, - поделился он с врачами впечатлениями после обхода медучреждения. - Оборудование достаточно неплохое, функционально обеспечивает основные потребности людей в оказании медицинских услуг".

Посещение больницы началось по всем стандартам, действующим сегодня в связи с коронавирусной инфекцией. На входе премьеру измерили температуру, и с показанием 36,2, надев черную маску, глава правительства направился по кабинетам. Ему продемонстрировали помещения магнитно-резонансной терапии, компьютерной томографии, рентгенографии, цифровой флюорографии.

От медперсонала Михаил Мишустин пытался узнать, какие проблемы остаются у больницы, призывал говорить откровенно. Но значимых жалоб - на задержки зарплат и стимулирующих выплат, на условия труда и оснащение - так и не услышал. "Очень важно, чтобы врачи, когда они приезжают на Чукотку, находили здесь свою вторую родину, могли здесь качественно работать, получить все необходимые условия для жизни и возможность профессионального совершенствования", - сказал председатель правительства.

В больнице во время визита премьера продолжалась плановая работа - в коридорах пациенты ожидали приема у врачей. Граждане здоровались с Мишустиным, желали ему здоровья. "Дай бог здоровья всем, чтобы ни у кого коронавирус не подтвердился", - пожелал он в ответ.

В списке участников рабочей поездки - более 60 человек, включая вице-премьеров и министров

Жилищный вопрос прозвучал на встрече с губернатором Романом Копиным, и на Чукотке дальневосточная программа льготного ипотечного кредитования может быть расширена за счет вторичного жилья. Председатель правительства пообещал дать соответствующее поручение: "По Чукотке надо отдельное принимать решение. У вас особая ситуация". Как объяснил глава региона, городские округа, где проживает порядка 60 процентов населения, фактически исключены из условий получения ипотеки - им доступно только первичное жилье, но не вторичный рынок, в результате чего льготную ипотеку берут единицы.

Также Мишустин намерен провести отдельное совещание по обеспечению автономного округа связью. К такому мнению он пришел после того, как губернатор напомнил, что Чукотка до сих пор единственный регион, который не включен в канал оптико-волоконной связи.

В Москве же премьер вернется к вопросу энерготарифов на Чукотке после ввода в строй плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". Сейчас эта уникальная АЭС работает лишь на четверть своей мощности, что накладывает отпечаток на стоимость вырабатываемой энергии. Постепенно - по мере вывода из энергосистемы Чукотки старой Билибинской АЭС - она будет наращивать производительность, что отразится на тарифе в сторону его понижения, однако и сейчас, указал премьер, нельзя допустить скачков цен. "Мы договорились с "Росатомом", что фактически все издержки, с этим связанные, будут покрыты, так или нет?" - напоминал он чиновникам.

Их ответы главу кабинета министров явно не удовлетворяли. Сначала он добивался внятного "да" от представителя атомной корпорации, потом лично от министра энергетики. Они рассказывали, как устроена экономика, что ждут рост потребления электроэнергии. "Коллеги, для людей-то вы что скажете? Вы в разы тариф, что ли, увеличите?" - спросил Мишустин у министра.

Премьер поручил еще раз обсудить вопрос энерготарифа на Чукотке

- Надо еще раз вернуться к этому вопросу. По приезду в Москву с участием "Росатома" тему тарифа на Чукотке еще раз надо обсудить, - сделал премьер вслух пометку для себя и для чиновников.

Чукотка в дальневосточном графике председателя правительства получилась открывающей и транзитной точкой. В Анадыре он провел меньше суток и ближе к вечеру отправился на Камчатку. Далее по маршруту Михаила Мишустина ожидают остановки в Магаданской и Амурской областях, где будет подведен итог шести дням масштабной инспекции Дальнего Востока, в которой принимает участие почти половина кабинета министров.