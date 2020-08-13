Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 1 сентября

Минкомсвязь России опубликовала график вывозных рейсов россиян в специальном Telegram-канале для информирования о возможности россиян вернуться домой из-за рубежа.

Всего до 1 сентября запланировано 56 рейсов. В частности, 14 августа планируются рейсы Токио - Москва, Аликанте - Москва, Дубай - Москва, Дубай - Санкт-Петербург.

На 15 августа, запланированы рейсы в Москву из Франкфурта-на-Майне, Парижа, Дубая, а также из Еревана в Минеральные Воды и Екатеринбург, из Сеула во Владивосток, из Бишкека - в Санкт-Петербург.

На 16 августа запланировано 8 рейсов из Афин, Ниццы, Бишкека, Баку, Ташкента, Оши, Нью-Йорка, 17 августа - из Эр-Рияда и Оши. На 18 августа намечены рейсы из Еревана и Тель-Авива в Москву, на 19 августа - из Бишкека в Екатеринбург.

Также вывозные рейсы планируется выполнить 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа и 1 сентября.

Россиян вывозят из зарубежных стран в связи с приостановленным с марта этого года авиасообщением на фоне пандемии коронавируса нового типа.