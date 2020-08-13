Мировая премьера "Ночи пожирателей рекламы - 2020" пройдет в Москве 28 августа

Новости

Вышел трейлер мелодрамы с Хабенским и Пересильд "Трое" 15:42
В Австрии усилились страхи молодежи перед будущим в связи с пандемией 15:35
Начальник Генштаба проверил готовность служб обеспечения к учениям "Кавказ-2020" 15:34
Отменены все рейсы из Сочи в Крым на теплоходе "Князь Владимир" 15:32
Экс-сотрудник мобильного оператора обокрал клиентов на миллион рублей 15:24
В ГД внесены поправки о вычете для владельцев коммерческой недвижимости 15:24
Врач назвал главные условия при вакцинации от COVID-19 15:20
Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев прошел проверку на полиграфе 15:10
В испанском регионе Галисия запретили курить на улице 14:45
Вышел русский трейлер герметической фантастической драмы "Солнце" 14:39
Аэропорт Сочи побил рекорд Олимпиады и ЧМ-2018 по числу пассажиров в сутки 14:37
Исследование: 50% семей, арендующих жилье в ФРГ, тратят почти все средства 14:34
Вышел русский трейлер второго сезона "Темных начал" 14:25
Мариинский театр перенес пять балетных спектаклей из-за COVID-19 14:23
Медики рассказали, чем опасен коронавирус для беременных 14:19
Утверждены правила контроля за лимитом финансового обеспечения закупок 14:18
Белорусских радикалов готовили украинские националисты 14:17
Суд заочно арестовал предпринимателя Бажанова по делу о мошенничестве 14:16
В БЕЛАЗ опровергли информацию о забастовке 14:10
В Амазонии зафиксировано рекордное за десять лет число пожаров 14:08
Что будет с тарифами на электричество после ввода БелАЭС 14:04
У "47 ронинов" с Киану Ривзом появится сиквел 14:04
Американке выдали права с фотографией стула 14:04
В парламенте осудили призыв ввести санкции к РФ из-за событий в Беларуси 14:00
Российская вакцина будет защищать от COVID-19 минимум два года 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
13.08.2020 14:08
Рубрика: Культура

Мировая премьера "Ночи пожирателей рекламы - 2020" пройдет в Москве 28 августа

"Ночь пожирателей рекламы" - уникальное в своем роде шоу, состоящее из лучших рекламных роликов мира, искусно собранных по законам драматургии, которые демонстрируются на большом экране всю ночь раз в году. Это калейдоскоп ярких, смешных и трогательных идей. Созданная Жаном Мари Бурсико, за четыре десятилетия "Ночь" стала знаковым культурным событием, рассчитанным на самую широкую аудиторию зрителей.

Каждый рекламный ролик, представленный в этом шоу, подтверждает репутацию рекламы, как неотъемлемой части современной культуры. Как и самые первые образцы работ в этом жанре, берущие истоки в Древнем Китае, Египте и Древней Греции, реклама является отражением своего времени. Краткая форма этого вида искусства заставляет авторов рекламы за считанные секунды донести свой замысел до зрителя. Удивить, заинтересовать, запасть в душу и обязательно запомниться. Именно поэтому "Ночь" гарантирует зрителям невероятное по своей насыщенности представление.

Гений Жана Мари Бурсико позволил соткать яркое и содержательное полотно из десятков лучших коротких историй, созданных признанными мастерами этого жанра. Каждый год "Ночь" собирает ценителей этого жанра, черпающих свое вдохновение на лучших примерах рекламы, собранной по всему миру. "Ночь" - это не только источник профессионального вдохновения. Программа этого шоу неизменно интересна каждому зрителю, который неравнодушен к современному искусству.

Программа "Ночи пожирателей рекламы" традиционно разделена на несколько сегментов, за каждым из которых стоит объединяющая их идея, увиденная внимательным взглядом Жана Мари Бурсико. Поп-арт еще в середине XX века доказал зрителю, что он не уступает по своей глубине лучшим объектам искусства своих предшественников. В этом смысле каждый шоу-показ "Ночи" является новым художественным высказыванием. За ним стоят десятки авторов и Мастер, искусно выкладывающий эту уникальную мозаику.

"Ночь пожирателей рекламы - 2020" утолит жажду новых впечатлений даже у самого взыскательного зрителя. Шоу наполнит яркими эмоциями и станет событием, которое подарит отличное настроение и вдохновение тем, кто, казалось бы, видел уже все. И это закономерно - "Ночь" никогда не перестает удивлять своих гостей.

Премьера новой программы НПР стартует 28 августа в Москве в КЦ "Октябрь" (ул. Новый Арбат, 24). Об условиях участия можно узнать здесь.

Культура Арт Актуальное искусство

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 5057 случаев COVID-19 в 83 регионах
Центробанк повышает курс евро с 14 августа
Мишустин оценил окружную больницу на Чукотке
Новак: На встрече в августе не будут пересматриваться условия сделки ОПЕК+
Чистый долг России снова стал положительным
Как в Москве ремонтируют дома-памятники
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом