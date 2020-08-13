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13.08.2020 18:05
Рубрика: Власть

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Текст: Ксения Воронцова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Отмечается, что эти средства будут выделены из резервного фонда правительства и позволят компенсировать расходы медорганизаций. "Из-за коронавируса объемы оказываемой ими неотложной помощи и лечения в стационарах заметно выросли, поэтому потребовалось дополнительное финансирование", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Михаил Мишустин подписал распоряжение о субсидиях на поддержку больниц и поликлиник, подведомственных федеральным органам власти. "Средства резервного фонда правительства - более 2,3 млрд рублей - позволят обеспечить стабильную работу этих учреждений, вовремя выплачивать зарплаты врачам и другим медицинским работникам", - отмечает пресс-служба кабмина.

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