Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил больницу на Чукотке. Вместе с ним находились глава Минфина Антон Силуанов и глава Минздрава Михаил Мурашко. Во время посещения медучреждения глава правительства РФ в шутку предложил коллегам проверить зрение.

"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения - новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?" - сказал он.

Напомним, Мишустин прибыл в Анадырь, где начинается его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. За неделю премьер планирует посетить четыре региона, провести около трех десятков встреч и совещаний, в том числе отраслевых, чтобы на месте разобраться в проблемах важнейшей территории страны и "расшить" узкие места, препятствующие ее развитию.