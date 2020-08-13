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13.08.2020 11:20
Рубрика: Власть

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил больницу на Чукотке. Вместе с ним находились глава Минфина Антон Силуанов и глава Минздрава Михаил Мурашко. Во время посещения медучреждения глава правительства РФ в шутку предложил коллегам проверить зрение.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Михаил Мишустин вывез на Дальний Восток половину кабмина

"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения - новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?" - сказал он.

Напомним, Мишустин прибыл в Анадырь, где начинается его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. За неделю премьер планирует посетить четыре региона, провести около трех десятков встреч и совещаний, в том числе отраслевых, чтобы на месте разобраться в проблемах важнейшей территории страны и "расшить" узкие места, препятствующие ее развитию.

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