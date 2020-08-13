Экспорт московского мороженого за первые пять месяцев этого года вырос на 35 процентов. Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, основными потребителями нашего лакомства стали Казахстан, США и Китай. Поскольку московское мороженое составляет более половины всего отечественного экспорта в этом сегменте, Россия в рейтинге мировых экспортеров перескочила на пять позиций вверх - на 16-е место.

Продажи отечественного мороженого за рубеж стабильно растут с 2014 года, но в этот раз можно отметить новые интересные тенденции, рассказала "РГ" замгендиректора - главный технолог Союза мороженщиков Наталья Уткина. Основные потребители нашего пломбира и крем-брюле - страны СНГ, в особенности Казахстан. Но в этот раз начали расти продажи в Китай - это направление российские мороженщики считают одним из самых перспективных в предстоящие годы. Порадовали продажи в США и Канаду - доля Северной Америки в структуре экспорта выросла с 9,5 процента в 2019-м до 14,1 в первой половине нынешнего года.

"Рост экспорта связываем с более активной работой коммерческих структур предприятий", - считает Наталья Уткина. В свою очередь в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы подчеркивают роль центра "Моспром" - организации, обеспечивающей участие столичных предприятий в бизнес-миссиях и деловых выставках за рубежом. "Моспром" также налаживает связи с потенциальными покупателями и при необходимости устраивает так называемые технологические туры на производство. В данном случае успех мороженого явно держится на фундаменте прошлого года, ведь в 2020-м из-за пандемии крупные бизнес-форумы почти не проводились. Несмотря на это, мороженое московских производителей довольно широко заполнило внешний, да и внутренний рынок. "В общем российском экспорте мороженого за пять месяцев 2020 года доля Москвы составила 53,3 процента, что больше на 9,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

На экспорт отправляется пломбир, сливочное мороженое, расфасованное в рожки, брикеты, стаканчики, эскимо

Судя по сегментам экспорта, иностранные потребители отдают предпочтение мороженому с высоким процентом жирности. Это примерно половина всего объема товара из Москвы. "Основные продажи мороженого на экспорт приходятся на мороженое пломбир, сливочное, расфасованное в рожки, брикеты, стаканчики, эскимо, - продолжает Наталья Уткина. - Для китайского рынка интересно, кроме указанных видов мороженого, мороженое на фруктовой основе с пониженным содержанием сахара, а также мороженое яркого цвета и насыщенного фруктового вкуса". Однако нельзя сказать, что положительная тенденция по экспорту распространяется на все страны. Хотя США, Канада и тот же Китай показали рост, по ряду направлений мороженщики констатировали снижение продаж. В частности, из всего СНГ растут закупки в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. А вот Украина, Белоруссия и Азербайджан "просели". Но даже несмотря на это, Россия поднялась в ТОП-20 мировых экспортеров.