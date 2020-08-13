МВД: За сутки в Беларуси задержаны 700 человек

В Беларуси за 10-12 августа задержаны 6,7 тысячи человек, из них 700 - за последние сутки. Об этом заявило МВД республики.

По информации министерства, более 3 тысяч человек задержаны в ночь на 10 августа, более 2 тысяч - в ночь на 11 августа, порядка 1 тысячи - в ночь на 12 августа. В том числе, как отмечается, ОМОН в Минске задержал двух молодых людей (18 и 19 лет), которые наполняли бутылки зажигательной смесью.

Также МВД Беларуси сообщило, что с 9 по 13 августа пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, 28 из них пришлось госпитализировать.