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13.08.2020 15:44
Рубрика: Культура

На реконструкцию Камерной сцены Большого театра выделят 7,5 млрд рублей

Текст: Наталья Лебедева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На реконструкцию Камерной сцены Государственного академического Большого театра будет выделено 7,48 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Для зрителей сцена откроется в 2025 году.

Фото: REUTERS
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В тексте постановления, опубликованном на сайте правительства, в частности говорится, что выделяемые средства пойдут на проектные работы и реставрацию. Напомним, что Камерная сцена занимает несколько исторических построек на Никольской улице. Одно из них сильно пострадало во время пожара в 1993 году и было признано аварийным.

В пресс-службе правительства отметили, что планируется воссоздать исторический облик здания и укрепить несущие конструкции. Внутри появятся новый зрительный зал на 500 мест, сцена, оснащенная по последнему слову техники, просторное фойе, а также гримерные и костюмерные. На месте действующего зала планируют разместить репетиционные. Кроме того, Камерную сцену адаптируют для людей с инвалидностью.

Средства будут распределены на период с 2020 по 2024 год. Проектные работы намерены завершить в 2021 году, а основные строительные работы запланированы на 2022-2024 года. Камерная сцена вновь откроется для зрителей в 2025 году.

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