17 августа на сайте "Российской газеты" смотрите видеоинтервью с режиссером, продюсером, президентом российского фестиваля сериалов "Пилот" Валерием Тодоровским.

Во времена самоизоляции сериалы пережили буквально второе рождение. Их заново открыли для себя многие люди - и обычные зрители, и профессионалы теле- и киноиндустрии. Списки самых популярных сериальных хитов стали передаваться из рук в руки, их публиковали в социальных сетях и отправляли в письмах и личных сообщениях. Многие критики, которые ранее писали только лишь о кино, обратили свои взгляды в сторону многосерийных фильмов. Именитые кинопродюсеры, режиссеры и актеры стали считать, что их творческое портфолио неполноценно без хорошего сериала. Те же из них, кто снимал сериалы и ранее - ускорили темп. Стриминговые сервисы стали соперничать в этом направлении с телеканалами, кинотеатры проводят сериальные марафоны...

Но готовы ли, как производители контента, так и его потребители, к сериальному нашествию, - на эту тему Валерий Тодоровский поговорит с обозревателем "РГ" Сусанной Альпериной.

Самые яркие моменты беседы будут опубликованы в бумажной версии нашего издания.

Свои вопросы вы можете задавать в социальных сетях "РГ" - самые актуальные зададим нашему гостю.

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