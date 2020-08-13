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Рубрика: Экономика

Назван справедливый курс рубля

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля с марта по июнь потерял только 6% своей номинальной стоимости, тогда как большинство валют-аналогов ослабло на 9-18%. В последние недели этот тренд полностью развернулся, и в результате справедливая стоимость российской валюты заметно сдвинулась в сторону ослабления, следует из обзора главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Справедливая стоимость рубля при цене на нефть 40 долларов за баррель составляет 72 рубля за доллар и 67 рублей за доллар при цене на нефть 50 долларов за баррель, считает Орлова. Таким образом, текущий диапазон курса рубля 73-74 рубля за доллар примерно на три-четыре рубля слабее того уровня, который соответствует текущей цене на нефть.

Фото: iStock
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Подобное несоответствие курса рубля и цены на нефть объясняется слабостью капитального счета, то есть настроем инвесторов, продиктованным возвратом на повестку дня санкционных рисков, подчеркивает Орлова. И хотя ситуация пока далека от той, которая наблюдалась в 2018 году, из-за приближения президентских выборов в США инвесторы вынуждены проявлять большую осторожность. В итоге настрой рынка по рублю сейчас выглядит крайне разнонаправленным: часть инвесторов ожидает продолжающегося ослабления рубля от текущих уровней, другие же готовы отыгрывать сценарий возвращения курса к уровням 2019 года, то есть к 60-65 рублям за доллар, отмечает аналитик.

Учитывая крайне высокую степень волатильности на рынке в последние месяцы, анализ справедливой стоимости рубля сейчас необходим для определения долгосрочного курса рубля, указывает Орлова. Пандемия дорого обошлась российской экономике, и справедливая стоимость рубля сместилась из диапазона 63-70 рублей за доллар на этот год к диапазону 68-78 рублей за доллар на 2021 год, считает Орлова. По ее мнению, потенциальное улучшение капитального счета пока еще может обеспечить краткосрочное укрепление курса рубля к доллару, но этим движением следует воспользоваться для увеличения валютной позиции. Так, на конец 2021 года, по прогнозу Орловой, можно ожидать курса 75 рублей за доллар.

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