Названа величина прожиточного минимума за II квартал

Минтруд посчитал величину прожиточного минимума за II квартал 2020 года: так, на душу населения он увеличился на 5,8% и составил 11468 рублей, для трудоспособного населения вырос на 5,6% до 12392 рублей, для пенсионеров на 5,3% до 9422 рублей, для детей - на 6,5% и достиг 11423 рубля. Суммы окончательно не утверждены, а представлены в проекте приказа ведомства, который обсуждается на портале regulation.gov.ru.

Увеличение прожиточного минимума эксперты связывают с подорожанием продуктов питания, которые в нем учитываются. Их стоимость в среднем выросла на 6,3%. При этом, по данным Росстата, цены на них менялись неодинаково: на одни виды продуктов питания росли, на другие снижались.

Больше всего в цене выросла плодоовощная продукция и картофель. В среднем по сравнению с I кварталом цена на лук репчатый увеличилась на 56,9%, на картофель - на 41,7%, на морковь - на 32,2%, на яблоки - на 25,8%, на капусту белокочанную свежую - на 24,5%, на свеклу столовую - на 20,4%. Повысились цены на все молочные продукты, в том числе на сыры сычужные твердые и мягкие на 1,8%, сметану - на 1,7%, творог жирный - на 1,2%, масло сливочное - на 1,1%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности - на 0,4%. Подорожала крупа гречневая-ядрица на 24,2%. Одновременно снизились цены на свежие огурцы - на 33,9%, а также помидоры - на 12,6%.

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличились на 5,2% и 5,1% соответственно.