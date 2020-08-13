Названы лучшие смартфоны на AliExpress

Смартфоны в ценовом диапазоне от 6 до 17 тысяч рублей пользуются наибольшим спросом у покупателей AliExpress - девять из десяти аппаратов, купленных в июле, продаются именно по таким ценам.
Исключение - iPhone XR стоимостью около 46 тысяч рублей, рассказали "РГ" в компании.
Вот как выглядит рейтинг смартфонов, которые покупатели китайского маркетплейса считают лучшими с точки зрения оптимального соотношения цены и качества:
1. Redmi 9A 2/32 Гб - 6220 рублей
2. Redmi 9 6/64 Гб - 9750 рублей
3. Huawei P Smart Z 64 Гб - 10442 рубля
4. Redmi Note 9 3/64 Гб - 11600 рублей
5. Honor 10i 128 Гб - 12321 рубль
6. Redmi Note 8T 4/64 Гб - 12840 рублей
7. Huawei P30 Lite 256 Гб - 13272 рубля
8. Redmi Note 9S 4/64 Гб - 13935 рублей
9. Redmi Note 9 Pro 6/64 Гб - 17142 рубля
10. iPhone XR 64 Гб - 45656 рублей