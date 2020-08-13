Названы лучшие смартфоны на AliExpress

Смартфоны в ценовом диапазоне от 6 до 17 тысяч рублей пользуются наибольшим спросом у покупателей AliExpress - девять из десяти аппаратов, купленных в июле, продаются именно по таким ценам.

Исключение - iPhone XR стоимостью около 46 тысяч рублей, рассказали "РГ" в компании.

Вот как выглядит рейтинг смартфонов, которые покупатели китайского маркетплейса считают лучшими с точки зрения оптимального соотношения цены и качества:

1. Redmi 9A 2/32 Гб - 6220 рублей

2. Redmi 9 6/64 Гб - 9750 рублей

3. Huawei P Smart Z 64 Гб - 10442 рубля

4. Redmi Note 9 3/64 Гб - 11600 рублей

5. Honor 10i 128 Гб - 12321 рубль

6. Redmi Note 8T 4/64 Гб - 12840 рублей

7. Huawei P30 Lite 256 Гб - 13272 рубля

8. Redmi Note 9S 4/64 Гб - 13935 рублей

9. Redmi Note 9 Pro 6/64 Гб - 17142 рубля

10. iPhone XR 64 Гб - 45656 рублей