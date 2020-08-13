Названы наиболее пострадавшие от увольнений города

Исследования, проведенные Финансовым университетом при Правительстве РФ показали, что проблема увольнений и высвобождения рабочей силы из-за ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, в основном преодолена.

Волна увольнений пошла на спад и в начале августа ситуация на рынке труда практически полностью вышла на средние "довирусные" показатели. Такие выводы эксперты сделали по результатам социологического опроса, проведенного Финансовым университетом в июле в городах с населением более 250 тысяч человек (имеется в распоряжении "Российской газеты").

Только 13% участников опроса заявили о том, что им известны случаи увольнений персонала и сокращения заработной платы, произошедшие за последнее время. Во время аналогичного исследования, проведенного год назад, летом 2019 года, положительно ответили на этот вопрос 11% жителей крупных и средних городов. А летом 2018 года доля тех, кому были известны недавние случаи увольнения или снижения заработной платы, составила 14%.

"Введение карантинных мероприятий для борьбы с распространением коронавируса привело к полному или временному закрытию ряда компаний и предприятий, что, в свою очередь, вызвало волну увольнений персонала и снижения заработной платы. После снятия карантинных ограничений в июне мы увидели вторую волну увольнений персонала и сокращений фонда оплаты труда - она была связана с тем, что бизнес, выйдя из состояния карантина, оценил потребность в рабочей силе в новых условиях и начал избавляться от лишних работников. Однако к концу июля, как показало исследование, процесс сокращений персонала был в основном закончен и рынок труда стабилизировался", - отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Тем не менее в России имеется целый ряд территорий, которые пострадали от увольнений и сокращения зарплат больше, чем в среднем по стране. Больше всего увольнений работников и сокращений зарплат отмечено в таких городах. как Хабаровск, Волгоград, Иваново, Курган и Нижневартовск. Менее всего пострадали сотрудники в Махачкале, Сочи, Нижнем Новгороде, Грозном и Уфе.