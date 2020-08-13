Новак: На встрече в августе не будут пересматриваться условия сделки ОПЕК+

"Мы работаем по ранее утвержденному плану, не выбиваясь из графика, в соответствии с утвержденным соглашением. Мне кажется, что все ранее принятые нами решения были правильные и сейчас происходит постепенная балансировка нефтяного рынка", - сказал министр.

Новак уточнил, что встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая должна состояться 18 августа, может быть сдвинута на один день и пройдет 19 августа. По его словам, на предстоящем заседании будет оцениваться исполнение условий сделки ее участниками в июле и начало наращивания производства в августе.

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в мае-июле 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа до конца 2020 года объем сокращения должен составить - 7,7 млн баррелей в сутки, а в период с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. С начала действия сделки ОПЕК+ встречи министерского мониторингового комитета проходят ежемесячно.