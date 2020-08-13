Оплатить курьерскую доставку теперь можно через приложение Почты России

В мобильном приложении Почты России появилась функция оформления и оплаты курьерской экспресс-доставки, сообщила пресс-служба компании. Также можно вызвать курьера и назначить время, когда можно забрать посылку или письмо.

С 2019 года в приложении уже можно оформить простые и ускоренные почтовые отправления. Оплата была возможна только курьеру. Теперь все виды отправлений клиент может оплатить онлайн.

EMS - самая востребованная услуга компании, в 2019 году число таких отправлений выросло на 82% до 12,4 млн. Теперь по самой популярной услуге доступен самый удобный способ оформления, отметил Алексей Скатин, замглавы Почты России по электронной коммерции.