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13.08.2020 11:15
Рубрика: Экономика

Оплатить курьерскую доставку теперь можно через приложение Почты России

Текст: Ирина Алпатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В мобильном приложении Почты России появилась функция оформления и оплаты курьерской экспресс-доставки, сообщила пресс-служба компании. Также можно вызвать курьера и назначить время, когда можно забрать посылку или письмо.

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С 2019 года в приложении уже можно оформить простые и ускоренные почтовые отправления. Оплата была возможна только курьеру. Теперь все виды отправлений клиент может оплатить онлайн.

EMS - самая востребованная услуга компании, в 2019 году число таких отправлений выросло на 82% до 12,4 млн. Теперь по самой популярной услуге доступен самый удобный способ оформления, отметил Алексей Скатин, замглавы Почты России по электронной коммерции.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Связь Почта России

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