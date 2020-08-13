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OPPO представила бюджетные TWS-наушники, способные работать 20 часов

Текст:   Владимир Болотин
13.08.2020,  
14:07
Компания OPPO представила бюджетные TWS-наушники, которые способны работать до 20 часов.
Фото: OPPO Фото: OPPO
Фото: OPPO

OPPO Enco W11 похожи на небольшие бобы, их эргономика соответствует форме уха, а удобная посадка достигается благодаря сменным силиконовым амбушюрам. При этом в небольшом размере наушников установлены динамики с титановым покрытием диаметром 8 мм, которые обеспечивают чистое звучание и глубокие нижние частоты.

Фото: OPPO

Благодаря внутриканальному дизайну инженерам удалось реализовать пассивное шумоподавление. Кроме того, чтобы отсекать лишние звуки при звонках имеется дополнительный микрофон. Степень защиты в наушниках Enco W11 от пыли и воды стандарта IP55.

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Время автономной работы наушников составляет 5 часов от одной зарядки. Благодаря зарядному кейсу это время вырастает до 20 часов. Быстрая 15-минутная зарядка в кейсе позволит проработать Enco W11 еще целый час.

В продаже наушники появятся 21 августа. OPPPO Enco W11 будут доступны только в белом цвете. Рекомендуемая цена - 3990 рублей.

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