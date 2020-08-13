Опрос: каждый четвертый житель ЮАР хочет получить вакцину РФ от COVID-19

Каждый четвертый житель ЮАР хотел бы получить созданную в России вакцину от коронавируса, такой результат показал опрос, проведенный южноафриканским новостным агентством News24.

В ходе опроса корреспонденты задавали вопрос, готовы ли люди получить прививку российской вакцины, если она появится в ЮАР. 25 процентов опрошенных ответили, что сделали бы это.

В ЮАР выявлено более 566 тысяч больных коронавирусом, скончалось от вызванных вирусом осложнений более 11 тысяч человек. Всего в Африке зафиксировано более 1 миллиона инфицированных COVID-19.

В целом африканские страны положительно отнеслись к известию, что в России создана вакцина против коронавируса "Спутник V", которая, по словам ученых, способна давать иммунитет продолжительностью до двух лет.