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13.08.2020 12:08
Рубрика: В мире

Опрос: каждый четвертый житель ЮАР хочет получить вакцину РФ от COVID-19

Текст: Константин Волков

Каждый четвертый житель ЮАР хотел бы получить созданную в России вакцину от коронавируса, такой результат показал опрос, проведенный южноафриканским новостным агентством News24.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Российскую вакцину от коронавируса ждут в аргентинской Огненной Земле

В ходе опроса корреспонденты задавали вопрос, готовы ли люди получить прививку российской вакцины, если она появится в ЮАР. 25 процентов опрошенных ответили, что сделали бы это.

В ЮАР выявлено более 566 тысяч больных коронавирусом, скончалось от вызванных вирусом осложнений более 11 тысяч человек. Всего в Африке зафиксировано более 1 миллиона инфицированных COVID-19.

В целом африканские страны положительно отнеслись к известию, что в России создана вакцина против коронавируса "Спутник V", которая, по словам ученых, способна давать иммунитет продолжительностью до двух лет.

В мире Африка ЮАР Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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