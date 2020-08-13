За океаном прошли очередные баталии серий 1/8 финала плей-офф НХЛ, которые играются до четырех побед одного из соперников. В канадском Торонто во второй день этой стадии состоялись сразу три встречи Восточной конференции. "Филадельфия" сражалась с "Монреалем" - 2:1 в матче, и общие 1-0 в противостоянии. Победившие "летчики" открыли счет в большинстве и поначалу шайбу записали на российского защитника Ивана Проворова.

Иван Проворов хоть и защитник, но в сезоне 2019/20 на данный момент набрал 38 очков по системе "гол плюс пас". Фото: Getty Images

23-летний воспитанник ярославского "Локомотива", который в раннем возрасте перебрался в главную юниорскую лигу США, приложился по шайбе от синей линии при игре в большинстве, и счет в матче был открыт. Уже позже гол записали на мешавшего вратарю на пятачке форварда Якуба Ворачека, рикошетом от которого шайба попала в цель. "Монреаль" затем отыгрался, но "Флайерз" все же вырвали победу.

Провалом обернулся для "Вашингтона" первый матч в серии против "Нью-Йорк Айлендерс". Самый российский клуб НХЛ, в составе которого играют Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, уступил, ведя в счете 2:0. При этом команда лишилась ведущего центрфорварда Никласа Бекстрема, получившего травму в первом периоде.

Во второй 20-минутке "Вашингтон" стараниями Ти Джея Оши забросил две шайбы, однако затем пропустил аж четыре. Итог - 2:4, а россияне из "Кэпиталз" отметились всего одним набранным очком. Голевая передача на счету Кузнецова. На четверых они заработали коэффициент полезности "минус шесть".

Снова ушел со льда без набранных очков Овечкин, который после паузы в сезоне никак не может отличиться. После матча капитан и лидер "столичных" сокрушался об упущенной победе. "Мы вернули им веру, - сказал Овечкин. - И конечно, мы не можем так начинать третий период. Мы вели в счете, должны были играть в свою игру. Перестали это делать - и вы видите, к чему это привело". Отчасти виноват в неудаче и голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби, отметивший, что первый гол полностью на его совести. А вот его визави из "Айлендерс" россиянин Семен Варламов отыграл надежно, отразив 24 броска в створ.

Открывали же игровой день "Бостон" и "Каролина", матч между которыми должен был пройти сутки назад, но из-за почти пяти овертаймов в поединке между "Тампа-Бэй" и "Коламбусом" они свою встречу проводили почти на сутки позже. "Бостон" победил в овертайме - 4:3, а юная звезда "Каролины" Андрей Свечников очков не набрал.

В Эдмонтоне (Канада) в Западной конференции стартовый матч проводили "Колорадо" и "Аризона". Матч завершился победой "лавин", в составе которых выступают три российских игрока - Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников. Но они в этой встрече очков не набрали.

В другой встрече действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" уступил "Ванкуверу" - 2:5. И тут россиянин Владимир Тарасенко не отметился набранными очками.