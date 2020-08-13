Озвучено условие возвращения актеров на съемочные площадки Disney

Актеры вернутся на съемочные площадки Walt Disney при предоставлении тестов на COVID-19. Соответствующие договоренности достигнуты между компанией и американской ассоциацией актеров Equity.

"Тестирование - важная часть безопасности работы актеров и компания Disney с этим согласилась, подписав меморандум. Вскоре актеры вновь вернутся к работе", - со ссылкой на президента ассоциации Кейт Шиндл пишет РИА Новости.

Ассоциация актеров Equity представляет интересы более чем 50 тысяч театральных актеров и режиссеров. США продолжают лидировать в мире по числу заражений COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, положительным результат теста на коронавирус в стране оказался у 5 миллионов 191 тысячи 689 человек.