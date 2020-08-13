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13.08.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Автобусы ждут отправки

Пассажирские автоперевозчики попросили у правительства субсидии
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 179(8233)
Большинство компаний, перевозящих людей на автобусах, без господдержки могут в ближайшее время остановить свою работу. Об этом говорится в письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину Уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым (есть в распоряжении у "РГ").

В пресс-службе правительства "РГ" пояснили, что письмо поступило и находится в работе. Бизнес-омбудсмен попросил выделить 4,1 млрд рублей на субсидии лизинговым компаниям, которые согласятся отсрочить платежи для автопредприятий. Из-за пандемии пассажирские перевозки автотранспортом и городским наземным электротранспортом сократились в среднем на 70-80%, указывает Титов. Платить транспортникам за лизинг автобусов стало нечем, а эти платежи в среднем составляют около 25% всех затрат. Но просто так лизинговые компании перенести сроки платежей не могут, так как сами занимают деньги в банках. В итоге автобусы могут просто изъять, и возить людей станет не на чем, говорится в письме.

Фото: EPA
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Как ранее писала "РГ", прежняя попытка получить субсидии успехом у автоперевозчиков не увенчалась. В июне минтранс разработал проект постановления правительства о выделении субсидий в отношении договоров лизинга, заключенных до 31 марта. Документ поддержал РСПП, но заблокировал минфин. Как пояснили в министерстве, вопрос предоставления государственной финансовой поддержки лизинговым организациям необходимо в первую очередь рассматривать в рамках уже предусмотренных мер поддержки. При этом другим видам транспорта целевые субсидии все-таки были выданы.

В минтрансе ситуацию комментировать не стали, а в Российском автотранспортном союзе "РГ" рассказали, что готовят обращение в правительство.

Общими мерами господдержки, на которые ссылается минфин, могут воспользоваться единичные компании. К системообразующим отнесены 13 из 61,5 тысячи перевозчиков пассажиров, указывает Борис Титов.

Пассажирские перевозки автотранспортом и городским наземным электротранспортом сократились на 70-80%

Сектор лизинга автобусов совсем небольшой. В год новых автобусов приобретается всего около 15 тысяч единиц. "К тому же крупнейшие лизинговые компании часто входят в состав финансовых банковских групп и фондируются своими же банками. Видимо, из этого исходит минфин", - отмечает аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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