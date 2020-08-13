Почему смартфон греется при работе. Семь главных причин

Это может прозвучать странно, но для смартфона температура до 43 градусов, когда его становится некомфортно держать в руках, является штатной. Однако это может продолжаться лишь в течение того времени, когда владелец сознательно нагружает аппарат какими-то "прожорливыми" задачами. После завершения такой задачи аппарат должен остыть.

Но как быть, если смартфон греется постоянно? У такого поведения может быть несколько причин.

1. "Прожорливая" задача работает не на экране, а в фоновом режиме, нагружая процессор.

Что делать? На Android можно установить приложение Cooling Master, которое детектирует "горячие" приложения и выгружает их из памяти, советуют в компании AVAST. Для iPhone подобных приложений нет, а штатные средства не позволяют узнать, какая именно программа потребляет ресурсы процессора. Самый простой выход - принудительно перезагрузить iPhone.

Анимированные виджеты, динамические обои и другие "свистелки" нагружают процессор и расходуют ресурс аккумулятора. Если без них можно обойтись - лучше обойтись.

2. Вредоносное программное обеспечение майнит биткоины, скрыто записывает аудио, отправляет на серверы злоумышленников личные данные или участвует в ботнете.

Что делать? Разобраться с этим поможет антивирус - если у вас Android (для iPhone такая ситуация - огромная редкость, поэтому антивирусов для iOS-устройств, в общем-то, и нет). Если антивирус ничего не нашел, а проблема осталась - поможет сброс смартфона до заводских настроек. После этого можно по одному устанавливать приложения и следить за поведением аппарата.

3. Слишком много приложений работают в фоне. Если вы запустили Gmail, затем решили полистать ленту Facebook и заодно вспомнили, что можно бы посмотреть новые фотки в Instagram и запустили их тоже, то все они остаются в оперативной памяти. Если у аппарата достаточный объем ОЗУ, он не будет выгружать их чтобы высвободить место, однако большое количество одновременно запущенных приложений негативно влияют на загруженность системы и активно используют ресурсы процессора.

Что делать? Попробовать выгрузить приложения из памяти вручную. Хотя бы парочку наиболее "тяжелых".

4. Старый аккумулятор или некачественная зарядка могут вызывать нагрев. Аккумулятор расположен в средне-нижней части смартфона, и повышенное отделение в это области намекнет на то, что с батареей (или зарядным устройством) что-то не так. Некачественный зарядный кабель обычно вызывает нагрев в месте подключения.

Что делать? Для начала попросить у кого-то или купить качественный кабель и зарядное устройство. Если не помогло - подумать о замене аккумулятора. Для этого по понятным причинам лучше обратиться в официальный или авторизованный сервис.

5. Причиной нагрева стать приложения, которые пользователи обычно не считают "прожорливыми". Например, как пишет Samsung, сильный нагрев может вызвать использование камеры (кто бы мог подумать). Стриминг видео из Netflix или других потоковых видео тоже нагружает процессор.

Что делать? Терпеть, не пользоваться камерой (особенно в режиме видео), а видео предварительно загружать в память устройства.

6. Еще одна причина нагрева - слабый сигнал сотовой сети. С этим сложно что-то поделать, кроме как найти место с более устойчивым сигналом.

7. Зачастую сильный нагрев - это скачивание большого пакета обновлений операционной системы. Оно происходит в фоновом режиме, пользователю об этом обычно не сообщают, однако аппарат заметно теплеет. Выгружать из памяти этот процесс не стоит (и не всегда это получается), однако в настройках многих аппаратов можно установить запланированное обновление на ночное время, когда смартфон не используется, пишет Forbes.