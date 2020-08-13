Полевки в Германии уничтожили десятки тысяч гектаров зерновых

Немецкие фермеры заявили о масштабном нашествии грызунов, уничтоживших до четверти урожая зерновых из-за жаркого лета и сокращения использования пестицидов. Аграрии требует компенсации от властей за понесенный ущерб, а также смягчения правил, регулирующих использование пестицидов.

Как отмечает Guardian, влияние сухого лета и мягкой зимы в ФРГ позволило мышам, в основном полевкам, уничтожить около 120 тысяч гектаров угодий. Больше всего пострадали земли Тюрингия, Саксония Анхальт и Нижняя Саксония. В центральной земле Тюрингия поражено более 25 процентов посевов зерновых, причем ущерб оценивается примерно в 450 евро на каждый гектар пшеницы. По оценкам представителей фермеров, две трети их дохода будут потеряны в результате нашествия грызунов. Многие сельхозпроизводители заявили, что им пришлось в большом объеме покупать дополнительные средства для уничтожения грызунов, однако и они оказались бессильными перед полевками.

Фермеры рассматривают как единственный вариант - оставить свои поля незасеянными на зиму, чтобы попытаться заморить голодом полевых мышей. Их оппоненты возражают, полагая, что в этом случае грызуны массово переместятся в дома жителей соседних с сельхозугодиями деревень и городков.

По оценкам экспертов, в способности мышей размножаться до такой степени, которая не наблюдалась с 1970-х годов, частично виновата погода, а также сокращение по решению федеральных властей в последние годы использования родентицидов - химических веществ, которые могут держать популяцию полевых мышей под контролем.

У фермеров мало альтернатив, кроме глубокой вспашки земли, но это, отмечают наблюдатели, может пагубно сказаться на последующем посевном сезоне. По мнению Магнуса Весселя, главы Ассоциации защиты окружающей среды и природы Германии, властям страны необходимо более эффективно пересмотреть систему управления сельским хозяйством, в том числе создать более разнообразный ландшафт с живой изгородью и небольшими полями, которые послужат естественной средой обитания для хищных птиц и других хищников, охотников на мышей, таких как лисы. Не менее эффективной, как считают экологи и фермеры, будет ожидающаяся суровая зима с заморозками и сильными дождями, которая в последние годы в Германии случается редко.