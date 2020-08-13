Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали в собственный дом

Принц Гарри и его жена Меган Маркл тайно купили дом в Санта-Барбаре и уже переехали в особняк, сообщает Page Six. Их соседи - друзья семьи - телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

"Это первая недвижимость, которой теперь владеет пара. Факт переезда семьи в новый дом удалось на несколько недель сохранить в секрете, поэтому они смогли спокойно обустроиться", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Издание не раскрывает подробностей покупки дома, в том числе и его стоимости. Напомним, в январе принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Официально выполнять королевские обязанности пара перестала первого апреля этого года.