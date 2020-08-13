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13.08.2020 07:43
Рубрика: Спорт

Проворов помог "Филадельфии" победить "Монреаль"

Текст: Максим Домчев
"Филадельфия", благодаря голевой передаче Ивана Проворова, смогла одолеть "Монреаль". "Бостон" переиграл "Каролину", а "Колорадо" победил "Аризону" в первых матчах 1/8 Кубка Стэнли.
Фото: Getty Images via AFP
"Вашингтон" уступил в первом матче плей-офф НХЛ

Матч "Филадельфии" и "Монреаля" не получился результативным. Он был открыт "летчиками" в первом периоде.

В численном большинстве партнеры нашли передачей российского защитника Ивана Проворова, который броском от синей линии заставил капитулировать вратаря гостей. Для Проворова этот гол стал первый в карьере в плей-офф.

Игрок "Монреаля" Ши Уэбер счет сравнял, и судьбу встречи решил точный бросок Джоэля Фараби. "Летчики" вышли в серии вперед - 1-0.

"Бостон" обыграл "Каролину"- 4:3. Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников очков набрать не смог, хотя в овертайме пытался забросить шайбу в своем фирменном стиле из-за ворот.

"Колорадо" одержал победу над "Аризоной"- 3:0. В составе победителей играли три россиянина - Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников, но результативными действиями они не отличились.

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