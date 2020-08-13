Итальянская "Аталанта" из Бергамо и французский столичный "Пари Сен-Жермен" выдали одну из самых ярких игр сезона. Хозяева были близки к первому за всю историю выходу в полуфинал Лиги чемпионов. Но, лидируя до 90-й минуты, пропустили в компенсированное время два мяча и уступили гостям - 1:2.

Победив "Аталанту", парижане впервые с 1995 года вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Фото: Getty Images

Когда в 2011 году владельцами "ПСЖ" стали шейхи, они поставили две задачи: доминирование во внутреннем первенстве и победа в Лиге чемпионов. Для достижения первой цели особых усилий не потребовалось. Парижане, тратя гигантские деньги на усиление состава, сметают всех в "Лиге 1". Достаточно напомнить, что из последних семи розыгрышей французского чемпионата в шести "золото" доставалось "ПСЖ".

Впрочем, успехов на домашней арене амбициозным шейхам было мало. Все же не для того они вкладывали сотни миллионов долларов и покупали звезд уровня Неймара и Килиана Мбаппе, чтобы проводить по 2-3 серьезных матча в году и вылетать на ранних стадиях плей-офф Лиги чемпионов. До недавнего времени казалось, что "ПСЖ" в главном еврокубке преследует какой-то злой рок. В 2017 году команда каким-то невероятным образом вылетела в 1/8 финала, разгромив дома "Барселону" 4:0, но проиграв затем в гостях 1:6. В прошлом году на той же стадии Неймар и компания победили в Англии "МЮ" - 2:0, а затем потерпели на своем поле поражение (1:3) и остались ни с чем.

Близки к вылету французы оказались и на этот раз. Открытие Лиги чемпионов "Аталанта", которая всего несколько лет назад боролась за выживание в итальянском первенстве, едва не сотворила очередную сенсацию. Справедливости ради, "ПСЖ" не реализовал столько моментов, что их бы хватило на пару-тройку встреч. Однако уже в компенсированное время голы Эрик-Максима Шупо-Мотинга, впервые в карьере забившего в Лиге чемпионов, и Маркиньоса перевернули ход игры. После второго гола главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель, получивший перелом на одной из последних тренировок и появившийся на скамейке в гипсе, так подпрыгнул, что едва не сломал вторую ногу. А Неймар едва не расплакался.

- Я устал до смерти. Это был невероятный вечер. "Аталанта" действительно классная команда. Они здорово действовали на протяжении всего матча. Но мы знали: у нас будут шансы, просто надо ими воспользоваться, - сказал Неймар.

Скромная "Аталанта", которая еще несколько лет назад боролась за выживание в своем первенстве, впервые в истории играла в Лиге чемпионов

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи после встречи заявил, что, несмотря на слухи в прессе, Неймар и Мбаппе останутся в команде. Ранее сообщалось, что их хочет купить "Реал".

- Неймар и Мбаппе - одни из лучших футболистов в мире. Неймар провел отличный матч и был лучшим. Он что-то очень сильно изменил в команде, я чувствую что-то особенное. Оба игрока останутся, они никогда не уйдут, - отметил Аль-Хелайфи.

"Аталанту" откровенно жаль. Команда провела фантастический, пожалуй, лучший сезон в истории клуба, но не выиграла ни одного трофея. В целом же можно говорить о том, что итальянский футбол находится в серьезном кризисе. Клуб из этой страны не может победить в Лиге чемпионов десятый год подряд - абсолютный антирекорд. Конечно, мало кто рассчитывал на завоевание главного еврокубка "Аталантой". Но от "Интера" и в особенности "Ювентуса" с Криштиану Роналду ждали большего.

- В Лиге чемпионов многое решают мелочи. Невнимательная игра на стандарте, промах из выгодной позиции - за такие вещи здесь наказывают. Но мы были очень, очень близки к нашей цели. Нам было сложно, поскольку у нас не было Иличича. Йосип для нас - все равно что Дибала для "Ювентуса", - отметил главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

В полуфинале "ПСЖ" сыграет 18 августа с победителем пары "РБ Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания). В пятницу в третьем по счету четвертьфинале "Барселона" встретится с "Баварией", а в субботу "Манчестер Сити" сыграет с "Лионом".

Добавим, что на выходных состоятся полуфинальные матчи Лиги Европы. В субботу испанская "Севилья" сыграет с "Манчестер Юнайтед" (Англия), а днем позже миланский "Интер" померится силами с "Шахтером" (Украина). Финал соревнования запланирован на 21 августа в Кельне.

Тренер "ПСЖ" Томас Тухель получил перелом ноги, но отказался оставаться на трибуне. Фото: Getty Images

Где будем смотреть

14 августа, пятница, "Матч ТВ"

21.55 "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция.

15 августа, суббота, "Матч ТВ"

21.55 "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция). Прямая трансляция.

Тем временем

Италия постепенно приходит в себя от обидного поражения "Аталанты". Это был особенный матч. Речь шла не просто об удовлетворении спортивных амбиций, а ни больше ни меньше - о воскрешении "Аталанты", команды из Бергамо - итальянского города, в наибольшей степени пострадавшего от коронавирусной пандемии. Для Италии и всего мира Бергамо стал символом трагедии глобального масштаба. В период с марта по апрель смертность в городе и окрестностях увеличилась более чем на 500 процентов по сравнению с тем же периодом в 2015-2019 годах. Положительный исход матча "ПСЖ" - "Аталанта" должен был воодушевить и стать неким лучиком надежды для настрадавшихся бергамасцев. Этого, увы, не случилось.

- Такой результат, безусловно, нас сильно огорчил, но мы гордимся нашими ребятами, которые проявили себя наилучшим образом во время этого нестандартного сезона и достойно представили наш родной город Бергамо. Мы проиграли одной из самых сильных на сегодняшний день команд, состоящей из лучших представителей мирового футбола, - подчеркнул генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси.

Нива Миракян, Рим