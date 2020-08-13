Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

- "Интер РАО ЕЭС" у нас стала одной из крупнейших компаний в стране, четвертое место вы занимаете в России по выработке электроэнергии, - отметил президент, начиная встречу в Ново-Огарево. По его словам, компания с 2018 года по настоящее время ввела в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности. "Это очень хорошие показатели", - сказал Путин.
Ковальчук сообщил, что выручка компании за прошлый год составила более триллиона рублей.
- Давайте поговорим по всем этим направлениям, имея в виду, что "Интер РАО ЕЭС" еще является у нас единственным поставщиком электроэнергии за рубеж и, если нужно, приобретает эту электроэнергию за рубежом, - предложил президент.
Его собеседник подробнее рассказал о финансовых успехах. Если в 2014 году капитализация компании составляла всего 74 миллиарда рублей, то теперь она стоит уже 600 миллиардов. То есть за последние шесть лет рост - более чем в восемь раз.
"Мы работаем в 15 странах мира, - продолжил Ковальчук. - В России компания представлена более чем в 30 регионах нашей страны". В этом году "Интер РАО" показала максимальный результат по экспорту, начиная с 2011 года, - более 19 миллиардов киловатт-часов. А продажи на розничном рынке составили порядка 200 миллиардов киловатт-часов.
- Хотелось услышать, как идет работа по новым объектам, - поинтересовался Владимир Путин.
Как рассказал Ковальчук, в планах - масштабное строительство генерации в Тульской области, а также реализация проекта по полному энергообеспечению Пайяхских нефтегазовых месторождений в Красноярском крае.
Активно идет строительство в Калининградской области - это делается по поручению президента. В начале прошлого года достроили Прегольскую станцию мощностью 455 мегаватт, а в конце этого года будет завершена Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. "Пользуясь случаем, если, конечно, будет возможность, хотели бы вас пригласить осуществить торжественный пуск", - добавил Ковальчук. "Хорошо", - согласился президент.
Владимир Путин также отметил, что компания принимает активное участие не только в строительстве, но и в научном сопровождении проектов. "С точки зрения стройки мы имеем полный цикл строительства под ключ любого типа энергообъектов в России и за рубежом, - подтвердил его собеседник. - Мы работаем в том числе на Кубе, работали в Венесуэле, в Эквадоре, в Бангладеш.."
Глава "Интер РАО" проинформировал главу государства о том, что компания совместно с "Роснано" и Ростехом реализует проект доработки отечественной турбины ГТД-110 мощностью 110 мегаватт. Стране "нужны турбины большой мощности", поддержал Путин.
Производительность труда в компании за последние десять лет выросла в четыре раза, сообщил также Ковальчук, отвечая на вопросы президента. При этом средняя зарплата составляет 78,5 тысячи рублей. "За весь период карантина мы ни одного сотрудника не отправили в вынужденный простой, полностью сохранили не только заработные платы, но и все премии", - подчеркнул глава "Интер РАО".
Он также рассказал о цифровизации процессов в компании, создании единых информационно-расчетных центров. "Это очень важно. Это делает расчеты более прозрачными", - поддержал Путин.
В завершение встречи Ковальчук рассказал о стоимости электроэнергии в России в сравнении со странами Евросоюза. "Цифры взяты по итогам 2018 года, - уточнил он. - Средняя цена электроэнергии в России составляет для граждан 57 долларов за мегаватт-час. В Германии - 353 доллара, то есть в шесть раз больше. А в Евросоюзе в целом, где есть страны с различным уровнем развития экономик, - 247 долларов". Таким образом, разница - более чем в четыре раза.
При этом для малого и среднего бизнеса российская цена за электричество в указанном году составляла 76 долларов за МВт-ч, в Германии - 233 доллара, в Евросоюзе - 169 долларов. А для крупной промышленности, которая в основном ориентирована на экспортные поставки, цены в РФ на 25% ниже, чем в Евросоюзе, обратил внимание Ковальчук.
"Поэтому на сегодняшний день для подавляющего большинства производств цена электроэнергии не является препятствием для их развития", - заключил он. "Наоборот, это конкурентное преимущество", - отреагировал Владимир Путин.