Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

Граждане РФ в среднем платят за электроэнергию в четыре раза меньше, чем жители Евросоюза, малый бизнес - в два. А для крупной промышленности цены ниже на четверть. Такие расчеты главе государства привел гендиректор "Интер РАО" Борис Ковальчук. Владимир Путин назвал такой расклад конкурентным преимуществом. Кроме того, он обратил внимание на хорошие показатели энергетической компании.

- "Интер РАО ЕЭС" у нас стала одной из крупнейших компаний в стране, четвертое место вы занимаете в России по выработке электроэнергии, - отметил президент, начиная встречу в Ново-Огарево. По его словам, компания с 2018 года по настоящее время ввела в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности. "Это очень хорошие показатели", - сказал Путин.

Ковальчук сообщил, что выручка компании за прошлый год составила более триллиона рублей.

- Давайте поговорим по всем этим направлениям, имея в виду, что "Интер РАО ЕЭС" еще является у нас единственным поставщиком электроэнергии за рубеж и, если нужно, приобретает эту электроэнергию за рубежом, - предложил президент.

Его собеседник подробнее рассказал о финансовых успехах. Если в 2014 году капитализация компании составляла всего 74 миллиарда рублей, то теперь она стоит уже 600 миллиардов. То есть за последние шесть лет рост - более чем в восемь раз.

"Мы работаем в 15 странах мира, - продолжил Ковальчук. - В России компания представлена более чем в 30 регионах нашей страны". В этом году "Интер РАО" показала максимальный результат по экспорту, начиная с 2011 года, - более 19 миллиардов киловатт-часов. А продажи на розничном рынке составили порядка 200 миллиардов киловатт-часов.

- Хотелось услышать, как идет работа по новым объектам, - поинтересовался Владимир Путин.

Как рассказал Ковальчук, в планах - масштабное строительство генерации в Тульской области, а также реализация проекта по полному энергообеспечению Пайяхских нефтегазовых месторождений в Красноярском крае.

Активно идет строительство в Калининградской области - это делается по поручению президента. В начале прошлого года достроили Прегольскую станцию мощностью 455 мегаватт, а в конце этого года будет завершена Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. "Пользуясь случаем, если, конечно, будет возможность, хотели бы вас пригласить осуществить торжественный пуск", - добавил Ковальчук. "Хорошо", - согласился президент.

Владимир Путин также отметил, что компания принимает активное участие не только в строительстве, но и в научном сопровождении проектов. "С точки зрения стройки мы имеем полный цикл строительства под ключ любого типа энергообъектов в России и за рубежом, - подтвердил его собеседник. - Мы работаем в том числе на Кубе, работали в Венесуэле, в Эквадоре, в Бангладеш.."

Глава "Интер РАО" проинформировал главу государства о том, что компания совместно с "Роснано" и Ростехом реализует проект доработки отечественной турбины ГТД-110 мощностью 110 мегаватт. Стране "нужны турбины большой мощности", поддержал Путин.

Производительность труда в компании за последние десять лет выросла в четыре раза, сообщил также Ковальчук, отвечая на вопросы президента. При этом средняя зарплата составляет 78,5 тысячи рублей. "За весь период карантина мы ни одного сотрудника не отправили в вынужденный простой, полностью сохранили не только заработные платы, но и все премии", - подчеркнул глава "Интер РАО".

Он также рассказал о цифровизации процессов в компании, создании единых информационно-расчетных центров. "Это очень важно. Это делает расчеты более прозрачными", - поддержал Путин.

В завершение встречи Ковальчук рассказал о стоимости электроэнергии в России в сравнении со странами Евросоюза. "Цифры взяты по итогам 2018 года, - уточнил он. - Средняя цена электроэнергии в России составляет для граждан 57 долларов за мегаватт-час. В Германии - 353 доллара, то есть в шесть раз больше. А в Евросоюзе в целом, где есть страны с различным уровнем развития экономик, - 247 долларов". Таким образом, разница - более чем в четыре раза.

При этом для малого и среднего бизнеса российская цена за электричество в указанном году составляла 76 долларов за МВт-ч, в Германии - 233 доллара, в Евросоюзе - 169 долларов. А для крупной промышленности, которая в основном ориентирована на экспортные поставки, цены в РФ на 25% ниже, чем в Евросоюзе, обратил внимание Ковальчук.

"Поэтому на сегодняшний день для подавляющего большинства производств цена электроэнергии не является препятствием для их развития", - заключил он. "Наоборот, это конкурентное преимущество", - отреагировал Владимир Путин.