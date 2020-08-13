Ракетоносцы Ту-22М3М и Ту-160М2 получат комплекс связи от Су-57

Новые комплексы связи получат модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М2 и бомбардировщики Ту-22М3М. Они разработаны на основе платформы для истребителя пятого поколения Су-57.

В пресс-службе холдинга "Росэлектроника", входящего в Ростех, сообщили о преимуществах данного комплекса связи. Об этом пишет ТАСС. Это высокая надежность, скорость передачи информации, малая масса и энергоэкономичность. Комплекс уже проходит этап летных испытаний и демонстрирует высокие тактико-технические характеристики.

Кстати, кроме системы связи Ту-160М2 получит и новые вычислительные и бортовые системы и средства контроля, современный комплекс РЭБ и системы управления вооружением.

"РГ" уже сообщала о том, что первую партию из десяти стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 ВКС России получат к 2027 году.

Одним из основных видов вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М останется противокорабельная ракета Х-22 или ее усовершенствованный вариант. Но самолет сможет использовать и неуправляемые бомбы разных типов и калибров. Ту-22М3М будет обладать более улучшенными боевыми характеристиками по сравнению с Ту-22М3.