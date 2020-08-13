Артистов и телеведущих отправят на московские заводы

Необычный способ популяризации работы на столичных заводах придумали организаторы проекта Открой#Моспром. По данным департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, известные российские артисты и телеведущие побывают на промышленных предприятиях города, а потом расскажут об их работе и поделятся своими впечатлениями в социальных сетях.

Трансляции пройдут 16, 23 августа и 6, 12 сентября в 20.00 сразу на двух площадках: в инстаграм-аккаунтах "Открой#Моспром" и приглашенных звезд.

"Это новый формат, который, как нам кажется, будет интересен широкой аудитории и поможет поближе познакомиться с работой наших промышленников, - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Запланировано 4 таких эфира. Известные актеры и телеведущие сначала сами посетят наши заводы, там им расскажут обо всех тонкостях производства. Затем этими знаниями и впечатлениями от экскурсии звезды поделятся с пользователями социальных сетей.

Первый эфир пройдет уже в ближайшее воскресенье, 16 августа. Актриса театра и кино Екатерина Климова расскажет о производстве мороженого. В следующий раз ее коллега Анна Хилькевич познакомится с работой косметической промышленности. А актрисе Любови Толкалиной предстоит разобраться в этапах создания мультисенсорных интерактивных комплексов для образования.

Финальный эфир состоится 12 сентября: об экологичной утилизации электронного мусора, а также современных технологиях переработки смешанных пластиков из корпусов старой техники расскажет журналист и телеведущая Елена Летучая.