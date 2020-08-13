Автомобиль съехал в пруд на юго-западе Москвы

В ночь на 13 августа в Большой Воронинский пруд съехал на большой скорости легковой автомобиль. Доставали машину и горе-водителя пожарные. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам ГО, ЧС и ПБ.

ДТП произошло на улице Академика Бакулева. Не справившись с управлением, женщина-водитель съехала в пруд. На место происшествия были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе два расчета ПСО N204 Пожарно-спасательного центра Москвы. Более часа ушло на то, чтобы при помощи автокрана спасатели достали автомобиль из оврага. Сама водитель не пострадала. Участие в операции принимали и специалисты "Центроспаса".