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13.08.2020 09:30
Рубрика: Общество

Более 90 воркаут-площадок открыты в московских парках

Текст: Ангелина Зеленькова
В московских парках оборудовано больше 90 площадок для воркаута. Горожане могут позаниматься спортом под открытым небом, например, в Сокольниках и Музеоне, Таганском, Лианозовском и Бабушкинском парках. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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На портале мэра и правительства Москвы отмечается, что большой выбор спортивных площадок в парке "Сокольники", где находится 16 воркаут-комплексов и пять площадок с функциональными тренажерами. Возле Путяевского пруда на территории площадью более 300 квадратных метров посетителей ждут лавочки для пресса, комплекс турников "Кенгуру", гнутые двойные брусья, двухуровневый классический рукоход и другие спортивные снаряды. Зона воркаута работает круглосуточно.

Сразу три площадки расположены на территории усадьбы "Воронцово": на Северной аллее у храма Живоначальной Троицы, у Большого пруда со стороны стелы и на территории парка аттракционов "Алиса в стране чудес". Для посетителей доступны каскады турников для отжиманий и подтягиваний, шведские стенки, брусья разной высоты и другие снаряды. Кроме того, на первой площадке каждую субботу с 13.00 до 14.00 проходят бесплатные мастер-классы по боксу. Ближайший урок можно посетить 15 августа.

В музее-заповеднике "Царицыно" - две площадки. Первая, гимнастическая зона с турниками и брусьями, находится у КПП N5. Заниматься здесь могут все желающие. Вторая спортивная площадка расположена рядом с КПП N3. Она оборудована специальными тренажерами для людей в возрасте от 60 лет. Обе площадки открыты с 06.00 до 00.00.

На воркаут-площадке у прудов "Радуга" можно не прекращать тренировки даже в дождливую погоду, так как все спортивные снаряды там находятся под навесом. Посетителям доступны разноширокие и параллельные брусья и другие гимнастические снаряды. Также на площадке установлены спортивные снаряды для людей с особенностями здоровья. Зона воркаута находится рядом с Итальянским прудом.

Узнать подробнее о работе спортивных площадок можно на официальных сайтах городских парков.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Также для всех любителей активного отдыха в 14 парках оборудованы современные и удобные скейт-площадки. А для желающих заняться спортом на свежем воздухе в 23 зонах отдыха регулярно проходят бесплатные тренировки. Например, в Измайловском парке можно посетить занятия по аэробике, а в саду имени Баумана освоить древнекитайскую гимнастику цигун. Беговые клубы открыты в шести зонах отдыха. Кроме того, в 14 городских парках для детей и подростков регулярно проходят бесплатные творческие и образовательные занятия.

Справка "РГ"

В каких еще парках можно заняться спортом:

  • - Бабушкинский парк;
  • - парк у Джамгаровского пруда;
  • - сквер по Олонецкому проезду;
  • - ландшафтный парк "Митино";
  • - Измайловский парк;
  • - Нескучный сад;
  • - парк искусств "Музеон";
  • - парк "Красная Пресня";
  • - зона отдыха "Красногвардейские пруды";
  • - Таганский парк;
  • - парк "Северное Тушино";
  • - зона отдыха "Левобережье";
  • - сад имени Баумана;
  • - парк "Кузьминки";
  • - парк "Ходынское поле";
  • - озелененная территория между Шипиловский проездом и Каширским шоссе;
  • - парк "Садовники";
  • - Перовский парк;
  • - Лианозовский парк.
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