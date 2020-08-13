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13.08.2020 20:44
Рубрика: Власть

"Идите по фасаду"...

Чиновники в Костроме общаются с посетителями через окна администрации
Текст: Антон Валагин (Кострома)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Жительницу Костромы Елену Иваеву поразила картина, увиденная ею у администрации Костромского района. На улице у зарешеченных окон присутствия стояли люди: они о чем-то переговаривались с сидевшими внутри чиновниками, подавали им сквозь прутья или принимали документы...

Все это напоминало комнату свиданий в тюрьме. Когда же дама поняла, что таким образом в районной администрации происходит прием посетителей, удивление ее переросло в возмущение.

Фото: Анна Скудаева
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- Я пришла за путевкой в лагерь для ребенка. Дверь администрации оказалась заперта, хотя часы были рабочие. Звонка на ней нет. Я постучалась в первое от входа окно. Оно отворилось, сотрудник администрации выслушал меня и предложил поискать нужное мне окно дальше. "Идите по фасаду", - так и сказал. Я обошла все здание по периметру - даже через заборчик пришлось перелезть, стучала во все окна, но нужного не нашла.

Разыскала тогда телефон сотрудницы, оформлявшей путевку. Она дала мне другой номер, после звонка по нему дверь открылась и меня впустили, - рассказала "РГ" Елена.

Путевку она в конце концов получила - ее принесли в фойе и выдали на подоконнике. Иваева поинтересовалась, чем вызван такой странный способ общения с горожанами. "Распоряжение главы района, профилактика коронавируса", - ответила чиновница.

Менее настойчивые посетители продолжали стоять у окон, иногда даже выстраиваясь в очереди...

- И так продолжается все лето - я часто мимо этого здания хожу. В непогоду тоже стоят. Все другие администрации давно уже открылись. По-моему, это издевательство, - продолжила Иваева.

В администрации района подтвердили, что "режим окна" введен главой муниципалитета Валерием Нода с середины апреля и вызван он был санитарными ограничениями в связи с коронавирусом. "Но с сегодняшнего дня мы возобновили прием посетителей через дверь", - радостно сообщил корреспонденту "РГ" замглавы района Илья Киселев.

Вот уж и не знаю, как понимать чиновника: то ли это совпадение их планов с моим появлением, то ли он быстро смекнул, что запахло жареным?

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