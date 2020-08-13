Раньше над иностранцами шутили, мол, в Москве по улицам ходят медведи. На самом деле в центре города косолапого вряд ли встретишь, а вот поближе к МКАД и в Новой Москве, пожалуй, в этом году можно, да и не только его. Зачем дикие звери потянулись в столицу и как вести себя, если и впрямь столкнетесь с лесным гостем, выяснял корреспондент "РГ".

За последние три недели в службу спасения поступило от москвичей 65 сообщений о встречах с дикими животными. 13 из них, как выяснилось, произошли на юго-востоке столицы. Территории этого округа облюбовали лисицы. Так, пару дней назад Николай, житель Печатников, встретил рыжую во дворе одной из многоэтажек по улице Полбина. Лисица пыталась достать забравшуюся на дерево домашнюю кошку. Мужчина сначала хотел сам отогнать хищницу, но потом передумал и позвонил в службу 112.

Повстречать лося можно даже в парке "Сокольники". Людей они почти не боятся. Фото: Photoxpress

Встречались с лисами также в Люблино, Некрасовке и Марьино. А в июне в соцсетях обсуждали ролик о бегающей лисе у Пятницкого шоссе. Как шутят специалисты, лисы стали почти настоящими горожанками: охота на них запрещена, а их врагов - бродячих собак- город отлавливает сам. Еды же в мусорных контейнерах для них более чем достаточно.

Свою лепту в увеличение числа диких животных в городе внес коронавирус: на улицах, в парках и на дорогах почти не стало людей. И вот результат: в начале лета специалисты Мосприроды обнаружили целые выводки лисят и зайчат в Кузьминках и Битцевском лесопарке. На северо-востоке в этом году встречали также лосей и косуль. Эксперты говорят, что эти парнокопытные могли зайти из Подмосковья через тоннели под МКАД. В обычное время по трассе плотный трафик и шум от машин отпугивают лесных обитателей, а тут пугаться было нечего. На западе, в том числе в ТиНАО, встречали еще и кабанов, волков и рысь.

Что же делать при встрече с такими гостями? Как рассказал "РГ" начальник поисково-спасательного отряда N 209 департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы Алексей Захаров, лучше всего, увидев их на своем пути, не подходить, не фотографировать и не кормить, так как с "лакомством" лесной обитатель может прихватить и протянутую руку. "Звери всегда избегают встречи с человеком, - говорит Захаров. - Отсутствие же страха перед людьми может быть симптомом бешенства. Увидели животное? Спокойно, без резких движений отойдите назад. Поворачиваться спиной к животному нельзя, оно может напасть. Не нужно и смеяться, показанные зубы хищник может принять за оскал, а не за дружеский смайлик".

По словам Захарова, оптимальнее всего скрыться от животного в безопасном месте, например, в подъезде или машине, и вызвать экстренные службы по номеру 112. Это необходимо даже в случае, если животное ранено: само оно далеко не уйдет, а прибывшие специалисты знают, как отловить его, у них есть для этого оборудование. Если зверь набросился, не дайте ему укусить вас, так как вирус передается вместе со слюной. Получив же травму, немедленно обратитесь за медпомощью.

Начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров напомнил "РГ", что обитатели леса нападают на людей только в случае, когда чувствуют угрозу, - сказал он. - Так же ведут себя змеи. Минувшей весной было много обращений от москвичей, обнаруживших змей".