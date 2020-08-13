Глава Калуги встретился с "Хранителями времен"

13 августа глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел рабочую встречу с руководителями автономной некоммерческой организации "Хранители времен" Игорем Котовым и Мариной Бережной.

Организация ведет работу по реализации социальных проектов и сохранению духовных ценностей и родовых традиций, в 2020 году она стала победителем конкурса Президентских грантов с проектом "Родники Великой Победы: 75 семейных историй".

На первом этапе проекта изучаются и описываются семейные истории жителей Калуги, внесших личный вклад в великую Победу на фронте и в тылу, записываются 75 интервью с ними или членами их семей.

Видеоролики с семейными историями калужан будут переданы в фонды Калужского объединенного музея-заповедника и Центрального музея Великой Отечественной войны. Через проект "Территория Победы" видеоролики рассылаются более чем в 200 музеев России и СНГ.

На протяжении десяти лет АНО "Хранители времен" проводит выставки семенных реликвий в музее на Поклонной горе. В 2019 году более половины реликвий было предоставлено калужанами. Также организация планирует проведение в калужских школах встреч с ветеранами и акции "семейная гостиная". В планах и создание всероссийского депозитария семейных реликвий и воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.

"Я всецело поддерживаю проект "Родники Великой Победы", это очень актуальный и нужный проект, способствующий сохранению памяти о великой Победе нашей страны и народа, - подчеркнул Александр Иванов. - В сентябре реализация проекта в Калуге будет обсуждаться в широком формате с привлечением руководства городской управы, руководителей образовательных учреждений и ветеранских организаций".

На встрече была презентована книга "Хранители времен", посвященная опыту работы НКО, учреждений образования и культуры по нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.

В сборнике описана история возникновения и развития программы "Семейная реликвия", проекта "Крепка семья - сильна Россия", представлен опыт работы более тридцати регионов России по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения на основе семейного культурно-исторического наследия.

Также Игорь Котов предложил главе города рассмотреть возможность создания на базе калужского лесничества музея Калужского городского бора.

"Калужский бор - уникальный природный объект, создание подобного музея повысит туристическую привлекательность нашего города, - уверен Александр Иванов. - В ближайшее время мы обсудим этот вопрос с временно исполняющим полномочия городского головы Дмитрием Денисовым".