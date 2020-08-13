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13.08.2020 23:57
Рубрика: Экономика

Деньги не в счет

На чем экономят москвичи
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 180(8234)
Больше половины москвичей, а именно - 63 процента, планируют в ближайшие двенадцать месяцев урезать свои расходы, сэкономив на шопинге. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками компании CBRE.

Во время самоизоляции часть горожан потеряли в доходах, потому снизились и траты. В новых "посткоронавирусных" реалиях многие продолжают отказываться от дорогих и импульсных покупок, делая выбор в пользу эконом-шопинга. Так, почти треть респондентов теперь чаще покупают товары со скидкой. Смену ориентиров, судя по постам в социальных сетях, горожане объясняют не только упавшей зарплатой. Например, некоторые по-прежнему работают удаленно: одни сидят безвылазно на даче, другие большую часть времени проводят дома, лишь изредка выезжая в парки и торговые центры. Понятно, что на проезд особо не тратятся. Обновлять гардероб удаленщики не спешат - донашивают старое. Мол, дома и так сойдет. Много времени москвичи провели без театров, музеев и кинотеатров, а возвращаться туда пока готовы не все. Отпуска же некоторые откладывают на осень, а то и на будущий год.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Самоизоляция удачно избавила от лишних трат, пишут пользователи соцсетей. Например, Алексей провел ревизию своего кошелька и констатировал: в карантин он снизил траты примерно на 30-35 процентов. Все плюс-минус отмечают одно и то же: из личного бюджета временно выпали транспортные расходы, развлечения, обеды в кафе, бессмысленные покупки в торговых центрах. "На еду, правда, расходы немного выросли, но это ничто в сравнении с тем, что приходилось переплачивать за общепит, - отмечает Алексей. - В будни дома не завтракал, а иногда даже не ужинал. Вот что Москва с ее расстояниями делает". Елена заметила, что на самоизоляции тратила вдвое меньше обычного. В магазин ездила раз в неделю вместо ежедневных походов по "чуть-чуть".

Примерно о том же говорят и горожане, опрошенные "РГ". Менеджер по продажам Степан Бегов, работая из дома, не тратится на дорогу, реже ходит в магазин, питается дома. Плюс исчезли прогулки с кофе, путешествия и встречи с друзьями. "Пандемия вынудила меня перераспределить свои траты, - рассказал он. - Деньги, которые я мог спустить на концерты и поездки по городам и морям, теперь отправляю на ипотеку, чтобы быстрее ее закрыть".

Финансовый аналитик Владимир Козлов тоже сидит на удаленке. Говорит, удается экономить на одежде, дороге и общепите. Из-за пандемии не рискует идти в стоматологическую клинику. Но чаще пользуется услугами интернет-магазинов и сервисов доставки, заказывая десерты, пиццу и суши. Больше обычного "съедают" коммунальные услуги. Появилась у него и новая статья расходов - одноразовые маски и антисептики. А редактор Лилия Булатова, чтобы разбавить скучные "карантинные" будни, чаще делала покупки в интернете, зато не тратилась на посиделки в ресторанах. Сейчас она снова ездит в торговые центры, на выходные периодически выезжает погулять в соседние с Москвой города, а это снова еда, транспорт и отели. И собирается в долгожданный отпуск на морское побережье.

63 процента москвичей планируют в ближайшие месяцы урезать свои расходы, сэкономив на шопинге

Кстати, использовать возможности онлайн-шоппинга москвичи предпочитают в основном при выборе бытовой техники и электроники, товаров для дома и ремонта, а также косметики и парфюмерии.

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