VII Московская международная биеннале молодого современного искусства, которая должна была открыться в середине июля, из-за пандемии сдвинула сроки проведения на осень.

Первая часть Основного проекта стартует в Москве в день города 5 сентября. На четырех фасадах Музея Москвы, выходящих во внутренний двор, будут показаны работы художников, чьи проекты стали победителями конкурса, объявленного биеннале, на лучший site-specific проект. Вторая часть основного проекта представит проекты победителей конкурса кураторов. Они будут показаны в Музее Москвы в ноябре. Кроме основного проекта, в программе биеннале - девять спецпроектов, обширная образовательная и параллельная программа. О программе Основного проекта биеннале в интервью "РГ" рассказал ее комиссар Алексей Новоселов.

Что для вас сегодня входит в понятие "молодое искусство"? И отличается ли молодое искусство, которое стало полноправной частью коллекции Третьяковской галереи благодаря дару Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина (эти работы можно увидеть на выставке "Поколение XXI"), от молодого искусства, которое показывает биеннале? Или молодость искусства определяется возрастом участников?

Алексей Новоселов: Если говорить об участии в биеннале молодого искусства, то ограничение по возрасту - единственное, которое важно существует при подаче заявок на конкурс. Сейчас подать заявку может любой художник и куратор в возрасте до 35 лет. Мы исходим не столько от формального определения , что молодежь - люди не старше 35 лет, сколько от сталиальности и этапов образования. Это ограничение соответствовало своему времени, и художник попадал в Биеннале в процессе, или сразу после учебы, но сейчас процессы существенно меняются, масштабы дополнительного арт-образования выросли. Многие художники только начинают самостоятельно работать в 30-35 лет. Им нужна поддержка именно в этот момент, а в рамки биеннале молодого искусства они уже не вписываются. Это предмет дискуссии. Сейчас ищем решение для следующего проекта, возможно мы будем делать спецпрограмму по возрасту до 40 лет.

Насколько проницаема граница между искусством, показанным на биеннале, и искусством в музее?

Алексей Новоселов: Я рад, что произведения многих художников, чьи работы были представлены на предыдущих проектах и Биеннале молодого искусства, теперь можно увидеть в музеях, например, на выставке "Поколение XXI" в Третьяковской галерее, о которой вы говорили. Это означает, что Московская биеннале молодого искусства выполняет свои задачи и помогает становлению художников.

Не было соблазна перенести биеннале?

Алексей Новоселов: На два года вперед? Это большой перерыв, к тому же мы провели конкурс в феврале и его результаты хотелось сохранить.

И молодые станут немолоды?

Алексей Новоселов: Дело не в этом. Непрерывность культурного процесса очень важна. Особенно в работе с молодым искусством.

Из чего складываются две части основного проекта?

Алексей Новоселов: Из итогов двух частей конкурса - среди молодых художников и кураторов. Сейчас у нас четыре site-specific проекта для Музея Москвы, которые выбрал Экспертный совет. Это "Настройки экрана" Алисы Омельянцевой (Россия/Австрия), "Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня" Игоря Самолета (Россия), "Screen" Ромы Богданова (Россия) и "Без названия (Все немного разные)" Алины Глазун (Россия). А пятый проект - видеоработа "Вне времени". Саши Пироговой (Россия), сделанный при поддержке биеннале, будет показан в ноябре во второй части основного проекта.

Тот факт, что все художники из России, связан с пандемией?

Алексей Новоселов: Нет. Как я говорил, мы сделали выбор этих проектов еще до того, как были введены меры против пандемии. У нас было 370 заявок из 64 стран. Думаю, это связано с тем, что русские художники лучше представляли пространство Музея Москвы и города, с которым им предлагалось работать.

Все победившие в конкурсе VII биеннале художники - из России. Возможно, потому, что они лучше представляют себе пространство Музея Москвы и города

Второй конкурс был среди кураторов?

Алексей Новоселов: Да, мы хотели поддержать инициативы молодых кураторов. Из 112 заявок из 26 стран Экспертный совет отобрал четыре проекта, вместо запланированных двух. Поэтому разделяем их во времени. Четвертый проект покажем весной 2021 года в Образовательном центре ММОМА, в Ермолаевском переулке. Это проект "Наш мир на марше!" куратора из Индии Абижана Тото, который сейчас работает в Таиланде и Южной Корее. Кстати, было приятно узнать, что он получил недавно грант от музея "Гараж". Такое совпадение радует и подтверждает правильность нашего выбора.

Другие три проекта будут показаны в Музее Москвы?

Алексей Новоселов: Да, в ноябре. По сути это две выставки и один проект Эльзы Абдулхаковой (Россия), связанный с современным танцем и перформансом. Он называется "Запретный язык тела". Что касается выставок, то это совместные проекты Лизаветы Матвеевой и Франчески Альтамуры (Россия и США) "Я не знаю, Земля кружится или нет.." и Джулии Морале и Штерре Барентсен (Италия и Германия/Нидерланды) "Собственные места//Архивные пространства". Архитектурное бюро "ХВОЯ" из Санкт-Петербурга поможет разместить эти три проекта во втором корпусе Музея Москвы. Также в нашей программе - девять спецпроектов с "РОСИЗО", ярмаркой молодого искусства blazar, галереей "ГРАУНД Солянка", объединением "Выставочные залы Москвы", Cube.Moscow, Центром Вознесенского и Московским международным фестивалем экспериментального кино MIEFF, обширная образовательная и параллельная программа.

Как возникла история с несколькими кураторами? Это довольно необычный ход. Традиционно делается основной проект, а дальше - куча параллельных. Вы сделали фактически три основных проекта, четвертый передвинули на весну.

Алексей Новоселов: Мы решили в этом году сделать акцент именно на конкурсе для кураторов. У каждого куратора в проекте участвуют около 20 художников. Таким образом, кураторский конкурс дает возможность и кураторам проявить себя, и как можно больше художников включить в процесс. Это важная связка, которая стимулирует развитие. За счет того, что у нас выбраны четыре кураторских проекта, мы можем дать более полную картину поисков современных молодых художников.

Авиасообщение с большинством стран закрыто из-за пандемии. Как вы будете привозить работы?

Алексей Новоселов: К огромному сожалению, мы не привозим участников, и даже частично отказываемся от транспортировки работ. Какие-то проекты будем производить здесь, работая по эскизам художников, по инструкциям, общаясь по онлайн. Я понимаю, что от онлайн форматов все немного устали, хотя и привыкли к нему. Будем искать новые формы репрезентации, делать упор на показ процесса создания проектов, непосредственную коммуникацию зрителей с художниками.

Список участников уже утвержден?

Алексей Новоселов: Финально ещё нет. Сейчас мы вместе с кураторами и художниками прорабатываем способы адаптации проектов к новым условиям. Список художников проектов будет объявлен в середине сентября.

Какой сейчас бюджет биеннале?

Алексей Новоселов: Мы стараемся сохранить базовый бюджет как на предыдущем проекте - 30 миллионов в год проведения проекта.

А спонсорская часть бюджета?

Алексей Новоселов: В целом, чтобы этот проект биеннале реализовать как мы задумали, еще необходимо около 15 миллионов рублей. Партнеры, которые с нами уже не первый год, предварительно подтвердили свое участие. Поиск новых партнеров, к сожалению, сейчас затруднен, но уверен, что мы справимся.