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13.08.2020 18:31
Рубрика: Общество

Московский зоопарк открыл новый вход и кассы для сокращения очередей

Текст: Ирина Огилько
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В дни летних каникул около главного входа в столичный зоопарк образовывались гигантские очереди. Чтобы гости сада соблюдали социальную дистанцию, дирекция открыла дополнительный вход на территорию и кассы.

Фото: iStock
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Как сообщила пресс-служба зоопарка, новый вход и кассы открылись рядом с пешеходным мостом на Новую территорию, по адресу: ул. Большая Грузинская, д.8. стр.60. Для удобства гостей, вход "прорублен" в одном из сводов каменного ограждения, здесь же обустроен пандус для колясок и маломобильных граждан.

Теперь попасть в зоопарк можно не только через главный вход, расположенный на улице Большая Грузинская,1, со стороны улицы Красная Пресня, 4, Садовой-Кудринской, но и с Большой Грузинской, 8, стр 60. Московский зоопарк призывает гостей соблюдать социальную дистанцию на территории зоопарка, не создавать очередей и носить маски с перчатками.

Кстати, в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка на днях родился детеныш викуньи. Роды прошли хорошо, помощь сотрудников зоопарка не потребовалась. Врачи осмотрели малыша и вынесли вердикт, что он здоров. Это не первое потомство 10-летней самки, рожденной в этом центре, и самца, привезенного из Чехии.

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