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13.08.2020 11:28
Рубрика: Общество

На ВДНХ пройдут лекции о космонавтике и показы фантастических кинохитов

Текст: Ангелина Зеленькова

На ВДНХ продолжится образовательная программа центра "Космонавтика и авиация" - в августе здесь пройдут лекции об истории мировой пилотируемой космонавтики и современных отечественных разработках. Любителей художественной фантастики ждут показы популярных советских фильмов "Сталкер", "Лиловый шар" и "Кин-дза-дза". Вход на все события бесплатный, по предварительной регистрации.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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В лектории "Кулибин Про" 15 августа в 16.00 гостей ждет лекция "История мировой и отечественной пилотируемой космонавтики". Спикер мероприятия - Денис Прудник, аспирант Московского авиационного института, победитель всероссийского инженерного конкурса "Будущее авиации", сопредседатель молодежного совета Русского космического общества, популяризатор космонавтики. Вместе с ним гости встречи смогут проследить эволюцию пилотируемой космонавтики, узнают о том, какие события и программы повлияли на ее развитие, а также куда и почему стремится мировое космическое сообщество.

Там же пройдет лекция "Современные проекты отечественной космонавтики". 29 августа в 16.00 Денис Прудник расскажет уже о том, чем сегодня живет космическая отрасль нашей страны. Гости узнают о том, что помимо доставки людей на орбиту Россия активно развивает программы непилотируемой космонавтики, как они помогают изучать объекты Солнечной системы, физиологию человека и многое другое.

15 августа в 17.00 в конгресс-зале центра состоится показ художественного фильма 1979 года "Сталкер" режиссера Андрея Тарковского. Действие фильма происходит в вымышленном пространстве, именуемом Зоной, где происходят аномальные явления и в путешествие по которой отправляются трое главных героев - Сталкер, Профессор и Писатель. Зрители увидят на экране известных советских актеров - Александра Кайдановского, Анатолия Солоницына, Николая Гринько, Алису Фрейндлих и других. Также в стенах центра "Космонавтика и авиация" покажут кинохит 1986 года "Кин-дза-дза" от режиссера Георгия Данелии.

29 августа в 17.00 образовательную программу продолжит показ приключенческого фильма "Лиловый шар". Картина будет интересна детям и взрослым. Фильм снят в 1987 году режиссером Павлом Арсеновым по мотивам одноименной повести Кира Булычева из цикла "Приключения Алисы". Главную роль Алисы Селезневой играет Наталья Гусева (ныне Мурашкевич), которая знакома зрителям по фильму "Гостья из будущего". Вместе с Алисой посетителей ждет путешествие на машине времени в Эпоху Легенд в поисках лилового шара с вирусом вражды, оставленного пришельцами на Земле много тысяч лет назад.

Просмотры фильмов будут проходить в конгресс-зале центра "Космонавтика и авиация". Для безопасности посетителей рассадка на всех мероприятиях будет организована с учетом соблюдения социальной дистанции.

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